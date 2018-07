Fußball-Aktionstag beim TV Oyten: Kurzpass-Asse und Kopfballkönige

Motto „Sport statt Drogen“

+ © Hägermann Die Ferienspaßaktion des TV Oyten hat auch etwas von einer Kaderschmiede. Dem hoffnungsvollen Mannschaftsnachwuchs von morgen gibt es Gelegenheit, seine Technik, zum Beispiel beim Kopfball, zu überprüfen und zu verbessern. © Hägermann

Oyten - Von Bernd Hägermann. Dribbelkönige, Kurzpass-Asse, Kopfballkönige, Flankengeber, Elferkönige – alles dabei, was das Fußballherz begehrt. Nicht nur bei der Fußball-WM in Russland, sondern auch am Freitagnachmittag auf der Sportanlage des TV Oyten an der Stader Straße.