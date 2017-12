Künftig zeigt die IGS Gesicht

Oyten - Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Oyten gilt seit dem Sommer als „hochgewachsen“, das heißt, der letzte Jahrgang der Sekundarstufe I ist an der Bildungseinrichtung eingeschult worden. Und mit Genehmigung der Landesschulbehörde besteht auch offiziell die Möglichkeit, dort einen Abschluss zu machen, der zum Studium an einer deutschen Hochschule berechtigt.

Im Sommer 2018 startet der erste Jahrgang der Oberstufe. Damit werde es endlich auch Zeit, „den Außenauftritt zu bearbeiten“, sagt Daniel Moos, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste in der Gemeindeverwaltung. „Da gehört zum Beispiel auch ein Logo dazu“, so Moos beim Jahresabschlussgespräch mit der Presse.

Wer die IGS Oyten besucht, findet draußen in der Tat noch die offizielle Beschriftung „Schulzentrum Oyten“ – von einer Integrierten Gesamtschule ist dort weit und breit nichts zu lesen. „Das hängt damit zusammen, dass bisher auch die Haupt- und Realschule mit drin war“, erklärt Moos. Aus Rücksicht auf diese Schulformen habe man die Beschilderung noch aufgeschoben.

Planungsgruppe stellt Ergebnisse vor

Mit Genehmigung für die Einführung der Oberstufe im Frühjahr 2017 habe sich auch eine Planungsgruppe aus Verwaltung, Schule, Landesschulbehörde und Elternvertretern etabliert. Deren Arbeit solle im nächsten Schulausschuss vorgestellt werden, erläutert Moos weiter.

Zudem sei für 2018 geplant, das Raumprogramm entsprechend an das Lernen in der Oberstufe anzupassen. Dazu hat die Gemeinde bereits mit der energetischen Sanierung des A-Traktes begonnen, die bis zu den Osterferien abgeschlossen sein soll. Dort sollen die Fachräume, wie Textiles Gestalten, EDV und Kunst ihren Platz finden. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahme beträgt 462 000 Euro. Die Kinder der Grundschule Sagehorn essen dort schon in der für sie eingerichteten Mensa.

Das Ende der Haupt- und Realschule in Oyten verlief indes nicht sang- und klanglos. Äußerst positiv sei unter dem Titel „Der letzte macht das Licht aus“ die Verabschiedung des Kollegiums verlaufen, berichtet Daniel Moos. „Zudem haben wir, bis auf wenige, auch alle ehemaligen Kollegen ausfindig machen können.“

Berufsinformationstag erfolgreich verlaufen

Erfolgreich sei auch der Berufsinformationstag über die Bühne gegangen, den das Schulzentrum jährlich in Kooperation mit der Vereinigung der Selbstständigen Oyten veranstaltet. „Die Idee ist, dass Schüler rechtzeitig Kontakt zu Betrieben aufnehmen“, betont Oytens Bürgermeister Manfred Cordes.

Für den Berufsinformationstag an der IGS stehen künftig einige Änderungen an. So wolle man künftig die Wünsche der Schüler mehr berücksichtigen. In welcher Form das geschehen solle, müsse aber zuvor mit den Schulen geklärt werden, so Cordes.

Moos ergänzt: „Der Umgang mit den Schülern in der Oberstufe ist schwierig. Denn die Betriebe informieren, wohlwissend, dass eine Ausbildung für diese Schüler zunächst gar nicht in Frage kommt, weil sie das Abitur anstreben.“ Um diesen Aspekt einzubeziehen, könne es beispielsweise sinnvoll sein, mehr in Richtung duales Studium zu gehen. Ein duales Studium bietet Bereufseinsteigern die Möglichkeit, eine Hochschule zu besuchen und gleichzeitig Praxiserfahrung in einem Unternehmen zu sammeln.

ldu