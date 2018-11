Kreis macht die Geldbörse auf

Landrat avisiert finanzielle Beteiligung an IGS-Oberstufe / „Guter Kompromiss“

+ Das Raumkonzept der Zukunft: Sechs Klassenräume, verschiedene Fachräume und ein Ganztagsbereich für die Oberstufe fehlen der wachsenden IGS noch. - Grafik: Gemeinde Oyten

Oyten - Eine „angemessene finanzielle Beteiligung des Landkreises“ an Bau und Betrieb der diesen Sommer gestarteten gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten steht in Aussicht. Als erfolgreich schilderte Daniel Moos am Montagabend dem Schulausschuss des Gemeinderates diesbezügliche Gespräche, die Bürgermeister Manfred Cordes und Moos als Fachbereichsleiter der Oytener Gemeindeverwaltung im Verdener Kreishaus mit Landrat Peter Bohlmann geführt hatten: Der Landrat schlägt danach eine 50-prozentige Beteiligung an den auf 1,2 Millionen Euro taxierten Baukosten vor und Betriebszuschüsse in Form von Fixbeträgen pro Schüler.