König und Kaiser auf einen Schlag

Bernd Mittelstädt und Monika Loebert auf dem Oytener Thron / Letztes Fest vor Fusion

+ König Bernd Mittelstädt (3.v.li.) und Königin Monika Loebert (3.v.re.) strahlen nach ihrer Proklamation im Kreise der Vizemajestäten und Funktionsträger. Foto: Hustedt

Oyten – Wer regiert in Oyten für ein Jahr? Diese Frage nach dem neuen Schützenkönig wurde am Samstag an der Jahnstraße beantwortet, als Vereinschef Gerhard Bischoff unter großem Beifall des angetretenen Schützenvolks Bernd Mittelstädt zum Oytener König 2019 ausrief. Für Mittelstädt ist es der zweite Titel nach 1998. Sein Vizekönig ist Schießsportleiter Fritz Hallmann. Auf den weiteren Plätzen an der Königsscheibe folgten Ludwig Funcke, Florian Radtke und Klaus Köper.