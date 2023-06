Schmökerspaß mit kleiner Kuh: Kitas küren bei „Oytinchen liest“ zum zehnten Mal ihr „Buch des Jahres“

Gisela Wöbse-Vogel (l.) übergibt das Projekt „Oytinchen liest“ an Alina Schwarz-Rodiek. © Baucke

Bereits zum zehnten Mal küren Oytener Kitas bei der Aktion „Oytinchen liest“ ihr Buch des Jahres - dieses Mal letztmalig organisiert von Gisela Wöbse-Vogel.

Oyten – Als kleine Kuh hat man es nicht leicht: Sich vor einer Gruppe an Kindergartenkindern zu zeigen, lässt „Oytinchen“, das Maskottchen der Gemeinde, nur zögerlich aus dem Korb kriechen. Aber immerhin: Der Anlass ist es wert. Für „Oytinchen liest“ haben seit Januar die Oytener Kindergartenkinder eine Auswahl an Bilderbuch-Neuerscheinungen auf Herz und Nieren geprüft und ihre Favoriten gekürt – zum insgesamt zehnten Mal, und letztmalig unter der Leitung von Gisela Wöbse-Vogel, die das Projekt insgesamt acht Jahre begleitet hat und es nun an ihre Nachfolgerin Alina Schwarz-Rodiek übergibt. „Ich habe das immer gerne gemacht“, betont Wöbse-Vogel, die sich künftig mehr auf ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe auf dem Campus Unterstedt in Rotenburg konzentrieren will.

Im Ganzen geht es bei dem Projekt um Sprachförderung und um Förderung der Lesekompetenz.

Die Erzieherin ist mittlerweile im Ruhestand und kommt dort nicht mehr so viel mit Bilderbüchern in Kontakt wie in den Jahren zuvor. „Dabei muss man da sehr dranbleiben am Thema.“ Denn für „Oytinchen liest“ stellt die Buchhandlung ihres Vertrauens jedes Jahr eine Kiste mit rund 60 Büchern zusammen, aus denen sie dann 28 herauspickt. Die wiederum wandern mitsamt „Oytinchen“-Plüschtier durch die vier beteiligten Kitas, wo die Kinder die Bücher dann bewerten. Darunter sind mittlerweile auch immer ein paar „Problembücher“, wie Wöbse-Vogel sie nennt, die sich mit harten Themen, wie zum Beispiel Krieg, auseinandersetzen. „Das sind Bücher, die Eltern sich nun nicht unbedingt anschaffen“, weiß sie aus Erfahrung. Aber auch aktuelle gesellschaftliche Themen spiegeln sich wider: Mit „Sarah schafft das“ ist ein Buch auf den dritten Platz gekommen, das sich mit einem starken Mädchen beschäftigt, während in anderen Geschichten deutlich gemacht wird, dass auch Jungs Gefühle zeigen dürfen. „Im Ganzen geht es bei dem Projekt um Sprachförderung und um Förderung der Lesekompetenz“, erklärt Wöbse-Vogel.

Sandra Röse liest aus dem Siegerbuch vor. © Baucke

Am Ende ist es in diesem Jahr das Buch „Wann ist bald? – Rille und die Geduld“, das auf dem ersten Platz landet und aus dem Bürgermeisterin Sandra Röse den Kindern vorliest, bevor es auf die Leseinseln, das Bilderbuchkino, zum Kamishibai, bei dem eine Geschichte über Bildkarten erzählt wird, und zu Bewegungsspielen geht. Zum Abschluss eines jeden „Oytinchen liest“-Jahres bekommt jede Kita eine Büchertasche mit ihren Lieblingsbüchern. Gibt es für ein Buch mehrere Interessenten, wird gelost.

Alina Schwarz-Rodiek übernimmt das Projekt

Für das nächste Jahr spannende, lustige und schöne Bilderbücher herauszusuchen, ist dann Aufgabe von Wöbse-Vogels Nachfolgerin Schwarz-Rodiek. Sie ist ebenfalls Erzieherin und bereits in Altersteilzeit. „Die Kollegen haben mich gefragt, ob ich das Projekt übernehmen möchte“, erinnert sie sich. „Was mir gefällt: Es bringt Bücher an die Kinder heran – und es ist ein Projekt, an dem mehrere Kitas gemeinsam beteiligt sind.“ Änderungsbedarf sieht sie nicht: „Das Projekt läuft so super, warum dann also nicht Bewährtes beibehalten?“ Bis sie dann allerdings im nächsten Jahr ihre Auswahl vorlegt, haben die Kitas erst einmal genug Lesestoff.