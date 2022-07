Kita St. Paulus Oyten freut sich über Sonnensegel

Von: Petra Holthusen

Sandra Neisen und Jana Gröninger vom Förderverein „Pauluswichtel“ freuen sich zusammen mit Dr. Beate Patolla, Geschäftsführerin der Stiftung der Kreissparkasse Verden, und Katrin Schäfke vom Kita-Leitungsteam (v.l.) sowie den Kindern über die neuen Sonnenschutzsegel. © Holthusen

Oyten - Beim Buddeln, Toben und Wippen in ihrer riesigen Sandkiste werden die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Paulus Oyten neuerdings gut beschirmt von drei großflächigen Sonnensegeln. Das knapp 1800 Euro teure Stoffdach für das Open-Air-Spielzimmer hat die Stiftung der Kreissparkasse Verden der Kita St. Paulus spendiert. Als die Stiftung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im vorigen Jahr ein Förderprogramm für die Ausstattung von Outdoor-Zimmern an Schulen und Kitas auflegte, gehörte der Kita-Förderverein „Pauluswichtel“ zu den ersten Bewerbern um eine finanzielle Unterstützung für die dringend benötigten Sonnenschutzsegel.

Um sich ein Bild von der Umsetzung des Vorhabens zu machen, besuchte gestern Stiftungsgeschäftsführerin Dr. Beate Patolla die Kita. Sandra Neisen, bis vor Kurzem Vorsitzende und jetzt Schatzmeisterin der „Pauluswichtel“, und die neue Vorsitzende Jana Gröninger sowie Katrin Schäfke vom Kita-Leitungsteam schilderten die Notwendigkeit der Neuanschaffung: In den Jahren zuvor hatte ein grünes Geflecht aus dicht wucherndem Hopfen die Sandspielfläche schattig überdacht – aber leider regelmäßig für Wespenalarm gesorgt. „Deshalb“, so Schäfke, „musste die Sandkiste jeden Sommer für zwei Monate gesperrt werden.“ Auf Dauer kein Zustand. Umso glücklicher sind Eltern und Kita-Leitung jetzt über den neuen und sicheren Sonnenschutz. Der Förderverein „Pauluswichtel“ spart übrigens schon für das nächste Projekt: ein altersgerechtes naturnahes Klettergerüst für die Kleinsten, die ein- bis dreijährigen Krippenkinder. Spenden sind den Förderern deshalb immer willkommen. Insgesamt betreut die Kita St. Paulus im Familiengarten Oyten Schäfke zufolge derzeit 80 Mädchen und Jungen in zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen.