Bau von Kita No. 8 schon im Hinterkopf

Oyten - Die im Bau-Endspurt befindliche neue große Kindertagesstätte Oyter Mühle mit ihren fünf Gruppen ist noch nicht mal bezogen, da denkt die Gemeinde Oyten schon über den möglichen Standort einer achten Kita nach.

„Die Krippenbedarfe steigen immer noch höher“, sagte Bürgermeister Manfred Cordes am Donnerstagabend in der Sitzung des Ratsfachausschusses für Kindergartenangelegenheiten. Aktuell würden bei den ein- und zweijährigen Kindern bereits 60 Prozent eines Jahrgangs für einen Krippenplatz angemeldet – ein Ende sei nicht absehbar. „Und wir haben jetzt geburtenstarke Jahrgänge von 170, 180 Kindern“, so Cordes, der daraus folgerte: „Wir werden allein für den zusätzlichen Krippenbedarf nochmal bauen müssen.“ Die Standortsuche laufe an...

Dem Ausschussvorsitzenden Ralf Großklaus (SPD) hatte derartiges schon geschwant: „Das sieht ja recht voll aus, Herr Moos, oder?“, wandte sich Großklaus mit Blick auf die Kita-Belegungszahlen ungewohnt zaghaft an den zuständigen Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung. Daniel Moos rechnete vor, dass im neuen Kindergartenjahr ab August trotz des Neubaus Oyter Mühle in den dann sieben Kitas im Gemeindegebiet von 210 verfügbaren Krippenplätzen für unter Dreijährige bereits 202 belegt seien und von den 473 Kindergartenplätzen für Drei- bis Sechsjährige 444.

Freie Kindergartenplätze vor allem „Am Berg“

Freie Kindergartenplätze gibt's vor allem „Am Berg“, so dass hier die Gruppengrößen wie politisch gewünscht auf 18, 19 Kinder verkleinert werden können. „Hier und da ist noch Bewegung drin“, sagte Moos, „aber wir können erstmal recht entspannt ins neue Kindergartenjahr starten...“ „...und im Hinterkopf schon mal überlegen, wo wir die nächste Kita bauen können“, ergänzte Großklaus prompt.

Hubert Dapper (Grüne) ritt eine Weile fordernd auf dem vor Jahren gefassten Ratsbeschluss herum, dass die Kindergartengruppen in allen Oytener Kitas zum Wohle von Kindern und Erzieherinnen verkleinert werden sollten, nicht nur Am Berg – zumal doch in der Oyter Mühle neben drei Krippen- und einer Kigagruppe noch ein Gruppenraum frei gehalten werde. Der Bürgermeister bremste Dapper aus. Kleinere Gruppen seien pädagogisch wünschenswert, aber unter dem Vorbehalt der Machbarkeit beschlossen worden, erinnerte Cordes. Wenn 18 Kinder pro Gruppe Standard werden sollten, bräuchte Oyten vier, fünf zusätzliche Kindergartengruppen. Neben den besagten zusätzlichen Krippen noch einen Kindergarten für kleine Gruppen zu bauen, das sei finanziell nicht machbar, mahnte der Bürgermeister.

Oyter Mühle wird ziemliche Punktlandung

Die Fertigstellung der Kita Oyter Mühle zum 1. August werde eine „ziemliche Punktlandung“. Wetter und Konjunktur hätten die ohnehin sportliche Bauzeit unplanmäßig verlängert, berichtete Daniel Moos den Politikern. Zurzeit geben Fliesenleger und Maler Gas auf der Baustelle, Ende Juli sollen die Möbel kommen. Finanziell sei alles im Rahmen, erklärte Moos. Der Kita-Bau steht mit 3,21 Millionen Euro im Haushalt. Das Außenspielgelände werde allerdings nicht bis 1. August angelegt sein, so Moos. Dafür seien die Verkehrszuwegungen samt erweiterter Ampelanlage an der Wehlacker-Kreuzung fertig.

Kleinere Bauprojekte stehen während der Sommerferien an anderen Oytener Kitas an: Am Berg und in St. Paulus werden nach Worten von Moos die Küchen saniert und an der Kita Pestalozzistraße die Hausfassade.

pee