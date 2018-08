Kita-Plätze: Punktlandungen in Oyten und Ottersberg

OTTERSBERG / OYTEN - Es gebe für alle Kinder in der Gemeinde Oyten ein Platzangebot in Kitas oder Krippen – wenn auch nicht immer im Wunschkindergarten, berichtet Daniel Moos, Leiter der Abteilung „Zentrale Dienste“ im Oytener Rathaus. Auch Ottersberg gehe gut aufgestellt ins neue Kindergartenjahr, teilte Corinna Cordes auf Nachfrage zur aktuellen Lage mit.

750 „neue“ Kinder waren jetzt insgesamt in den Einrichtungen des Fleckens unterzubringen. Lediglich für drei bis vier Kleine müsse noch eine Lösung gefunden werden, erläuterte die zusammen mit Antje Mühlnickel in der Verwaltung des Fleckens für die Kita-Betreuung zuständige Fachfrau.

Weitere Plätze sind dennoch geplant beziehungsweise schon geschaffen: Etwa durch den vorgesehenen Kindergartenanbau in Posthausen und im gerade fertiggestellten neuen Trakt für eine bis zu 15 Kleinkinder starke Krippengruppe in Otterstedt. Dafür stellte die Feuerwehr ihre bisherigen Räume über dem jetzigen Kindergarten zur Verfügung. Gabi Kaleita in leitender Funktion und zwei weitere Erzieherinnen widmen sich nun der Krippengruppe. Der frisch renovierte Trakt samt Küche, Schlafraum und sanitären Einrichtungen wirkt hell und freundlich. Zehn zusätzliche Krippenplätze stellte wie berichtet der Ottersberger Bürgermeister Horst Hofmann in seinem Otterstedter Wohnhaus zur Verfügung.

Weiteres Kindergartenpersonal werde zwar überall gesucht, doch sei in Otterberg ein einigermaßen ausreichendes Level gegeben, betont Corinna Cordes. Um den Druck zu lindern, werde viel mit Vertretungen gearbeitet, und es musste auch keine Gruppen personalbedingt geschlossen werden.

Gut ausgelastet seien die Kitas aber schon, und „wir haben keine Kapazitäten frei, um noch andere Gemeinden zu unterstützen“, macht die Frau aus der Verwaltung deutlich. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie Eltern von Kleinkindern an den Tagespflegeverein in Achim verwiesen hat, dessen Wirkungskreis – Stichwort Tagesmütter – Otterberg einschließe.

Von einer „Punktlandung“ zum neuen Kindergartenjahr spricht Daniel Moos und meint damit die Eröffnung einer ersten Gruppe in der Kita Oyter Mühle zum 1. August. Für drei Krippengruppen à 15 Kinder, zwei Kita-Gruppen und bei Bedarf eine weitere Gruppe werden hier Räume geschaffen. Vorerst sieht es auf dem Gelände noch nach Baustelle aus, bevor die Zeit zur offiziellen Einweihung gekommen ist.

Um Fachpersonal die Arbeit in den Oytener Einrichtungen schmackhaft zu machen, wurden ähnlich wie in Achim die Verfügungsstunden ausgeweitet. Außerdem sind laut Moos geringere Gruppenstärken angepeilt, etwa eine Verkleinerung um je zwei bei drei Plätze in der großen Kita Am Berg.

Neben kommunalen Kitas – fünf in der Gemeinde Oyten, drei im Flecken Ottersberg – gibt es auch jeweils von der Kirche betriebene sowie im Flecken den Waldorf- und Bauernhofkindergarten. - la