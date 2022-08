KiO bespielt Oyten

Von: Petra Holthusen

Das Klaviertrio Würzburg eröffnet das Programm des Vereins KiO. Seit mehr als 20 Jahren treten Karla-Maria Cording (Klavier) und ihre Schwester Katharina (Violine) mit Peer-Christoph Pulc (Cello) als Klaviertrio Würzburg auf – zu erleben in Oyten am 11. September. Am 17. September rockt dann die Band „Floyd Unlimited“ den Rathaussaal. © privat

Oyten – Die lange vermisste Livemusik kommt zurück nach Oyten. „Und sie wird noch vielfältiger“, verspricht Björn Meyer, Vorsitzender des neuen Vereins namens Kultur in Oyten, kurz KiO.

„Live-Konzerte sind ein einmaliges Erlebnis. Sie schaffen eine besondere Beziehung zur Musik und eine Gemeinschaft mit Zuschauern und Künstlern. Gleiches gilt aber auch für Theater und für das direkte Erleben der Bildenden Kunst wie Malerei und Bildhauerei“, erklärt Meyer. Das alles soll es dank KiO jetzt wieder in Oyten geben.

Hervorgegangen ist der neu aufgestellte Kulturverein aus dem früheren Verein „Musikfreunde Oyten“. Dieser hatte über Jahrzehnte klassische Konzerte im Rathaussaal veranstaltet. Mit Beginn der Pandemie war Schluss. Nun geht es unter neuem Namen mit neuen Akteuren weiter. Und mit einer neuen Vielfalt, wie Meyer betont, der selber Musiker ist und außerdem beim Laien-Ensemble „Theaterfroynde“ mitspielt. „Es wird künftig Musik aus allen Genres geben – von Klassik bis Pop“, kündigt Meyer an. Und auch Theatervorstellungen – zum Beispiel von den Oytener „Theaterfroynden“ – sollen das Programm bereichern, ebenso wie Ausstellungen und Lesungen. „Unser Wohnzimmer ist der Bürgersaal im Rathaus, hier finden die meisten unserer Veranstaltungen statt“, erklären die Kulturmacher von KiO. Wenn der Rathaussaal bestuhlt ist, finden dort bis zu 200 Zuhörende Platz.

Bereits im Mai haben die KiO-Mitglieder den Vereinsvorstand für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Den Vorsitz übernahm Björn Meyer, der als Grünen-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und als Kulturausschussvorsitzender auch in Politik und Verwaltung gut vernetzt ist. Der 2. Vorsitzende ist Dr. Boris Oberheitmann, die Kassenwartin Dr. Maike Otten. Schriftführer Thorsten Wedemeier und Beisitzerin Nikola Wedemeier sind bekannt von den „Theaterfroynden“.

Zum Auftakt des neuen Kulturlebens in Oyten kündigt KiO für dieses Jahr noch vier Musikveranstaltungen an. Am Sonntag, 11. September, spielt das Klaviertrio Würzburg ab 17 Uhr ein klassisches Kammerkonzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Salomon Jadassohn und Franz Schubert. Am Samstag, 17. September, beglückt die Band „Floyd Unlimited“ mit einem abendfüllenden Konzert ab 19 Uhr die Fans von Pink Floyd und solche, die es werden wollen. Im Oktober und November stehen zwei weitere Kammermusikkonzerte an. Das gesamte Programm ist unter www.kultur-in-oyten.de zu finden.

Auf der Website www.kultur-in-oyten.de finden Interessierte nicht nur das Programm der kommenden Monate, sondern auch das Antragsformular für eine Mitgliedschaft in dem Verein. Laut Meyer „werden natürlich noch Unterstützer gesucht, die aktiv oder passiv dem Verein bei seiner Mission helfen wollen, die Kulturlandschaft in Oyten zu beleben“. Der jährlich per Lastschriftmandat zu zahlende Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 15 Euro – „wer möchte, kann auch mehr geben“.

Eintrittskarten zu den Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei Papier Meyer in Oyten und beim TZ Tabakwaren-Shop in Oyten sowie in der Buchhandlung Bücherwurm in Achim. Kartenreservierungen sind per E-Mail an karten@kultur-in-oyten.de möglich. Für die Zukunft ist auch ein Online-Ticket-System in Planung.

Mit seiner Initiative dürfte der Verein KiO der heißeste Anwärter sein, wenn die Gemeinde Oyten nach den Sommerferien offiziell ein neues Nutzungskonzept für den Bürgersaal auswählen und beauftragen will. Zur Einreichung von Konzepten, die der Belebung des Saals und des kulturellen Angebots vor Ort dienen, sollten laut politischem Beschluss sowohl professionelle Veranstalter als auch örtliche Vereine aufgefordert werden. Nach Vorgaben der Gemeinde soll das gefragte neue Konzept möglichst viele Menschen ansprechen und mindestens sechs Konzerte, zwei Lesungen und zwei Theateraufführungen im Jahr beinhalten sowie darüber hinaus eventuell Kunstausstellungen. Ein Programm, wie KiO es konzipiert hat.

Der Kulturveranstalter, der von der Gemeinde den Zuschlag erhält, soll mit 15 000 Euro jährlich aus dem kommunalen Haushalt gefördert und unterstützt werden.