150 Kinder zeigen beim 6. Oytinchen-Cup ihr Können auf der Judomatte

Oyten - Ein Hauch von Japan lag in der Luft, als die Judoabteilung des TV Oyten jetzt die inzwischen sechste Auflage des Oytinchen-Cups veranstaltete. Japanische Nationalflaggen, ein Konterfei von Jigoro Kano, dem Begründer des Judo, und ein riesiges Plakat mit den Werten, die diesen Sport prägen, schmückten die Sporthalle in Oyten.

Dazu drei große Kampfflächen und viele Sportler, Zuschauer und Trainer, die für ordentlich Stimmung sorgten – „das alles waren die Zutaten für eine Wettkampfveranstaltung der Superlative“, schwärmt Stephan Thobe, Pressesprecher der Judoabteilung des TV Oyten.

Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 4 bis 14 Jahren stellten sich beim 6. Oytinchen-Cup der Herausforderung, auf der Judomatte gegeneinander anzutreten.

Besonders stach dabei ein junger Sportler des TV Oyten hervor. „Fabian Dittrich schaffte es, mit einem Harai-Goshi, dem sogenannten Hüftfegen, seinen Gegner auf Anhieb zu bezwingen“, berichtet Thobe. Als Belohnung dafür gab es prompt einen Ippon, also einen Punkt für Fabian Dittrich – und damit den Sieg in diesem Kampf: „Schlussendlich und mit Hilfe dieses Punktes schaffte er es verdient auf das größte der drei Siegerpodeste. Er erlangte den ersten Platz in seiner Alters- und Gewichtsklasse.“

Auch sonst brauchte niemand sein Talent unter den Scheffel stellen. „Die Kleinsten der Judogemeinde tippelten mit noch etwas unsicheren Schritten auf die Kampfflächen und sorgten mit ihren ersten Kampfeinlagen für Erheiterung unter den Zuschauern. Und die größeren und erfahreneren Judoka beeindruckten mit ausdauernden Kämpfen und gelungenen Techniken“, so Thobe.

Was nach seinen Worten den Trainern und Sportlern auch sehr gefallen haben dürfte, war der Umstand, „dass die Veranstaltung gut organisiert war und es zu keinen Wartezeiten oder anderen Verzögerungen kam“.

„Ich bin sehr zufrieden“, bestätigt Jörg Rafalski, verantwortlicher Abteilungsleiter und Trainer der Judoka beim TV Oyten.

Und Rafalski ergänzt begeistert: „Die Kinder haben sich hier alle sehr gut verkauft, und ich bin stolz auf die sportlichen Leistungen, die hier gezeigt wurden!“