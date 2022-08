Kinder stärken und schützen

Von: Petra Holthusen

Teilen

Mit der Prävention von sexualisierter Gewalt beschäftigten sich die Mitarbeiterinnen der Oytener Kita St. Paulus in einer Schulung. Als Referentin war die Kindheitspädagogin Lea Schmeinck (stehend 6.v.r.) angereist. © Holthusen

Oyten – Dunkelfeldforschungen haben ergeben, „dass jedes siebte bis achte Kind in seiner Kindheit oder Jugend Opfer von sexualisierter Gewalt wird“, weiß die Familien- und Kindheitspädagogin Lea Schmeinck. „Das ist Alltag für viele Kinder“, ergänzt sie drastisch. Gestern war die Bremer Fachfrau ins Gemeindezentrum St. Matthias nach Achim gekommen, um für die Mitarbeiterinnen der katholischen Kindertagesstätte St. Paulus Oyten eine Schulung zur Prävention von sexualisierter Gewalt zu leiten. Ein schweres Thema. Dennoch verließen die Teilnehmerinnen die Fortbildung nicht bedrückt mit einem Kloß im Hals, sondern „gestärkt, um Kinder zu schützen und zu unterstützen“, so Kita-Leiterin Katrin Schäfke.

Diese regelmäßige Schulung ist nach Vorgaben des Bistums Hildesheim Pflicht für die, die unter dem Dach der katholischen Kirche mit Schutzbefohlenen arbeiten. Das fängt in der Kita an. Erzieherinnen, aber auch Reinigungs- und Verwaltungskräfte sollen sensibilisiert und mit ihren Handlungsmöglichkeiten vertraut gemacht werden, erklärt Schäfke. Zum einen gehe es um präventive erzieherische Ansätze im Kita-Alltag, die Kinder in ihrer Selbstbestimmung, Abgrenzung gegen Übergriffe und ihrem Körpergefühl bestärken. Zum anderen sollen Erzieherinnen Fälle von Missbrauch erkennen und damit umgehen lernen. „Was tue ich, wenn sich mir ein Kind mitteilt?“ – einen konkreten Handlungsleitfaden vermittelte Lea Schmeinck, die als freiberufliche Referentin in der Präventionsarbeit tätig ist. Allerdings: „Kinder teilen sich anders mit, das ist das Schwierige.“ Es gelte, genau hinzuhören, hinzuschauen, die Signale des Kindes zu verstehen. Persönlichkeitsveränderungen und Verhaltensauffälligkeiten könnten verschiedene Ursachen haben. Wenn sie sich jedoch verfestigten und steigerten, müsse der Verdacht geprüft werden, ob das Kind ein Opfer von Missbrauch und Gewalt ist. „Wichtig ist, dass wir hingucken. Das Thema darf nicht totgeschwiegen werden“, appelliert Schmeinck.

Erzieherinnen hätten zumeist ein enges Verhältnis zu den Kindern, denen sich in der Kita ein geschützter Rahmen biete: „Hier können sie sich oft eher öffnen als zu Hause, wo sie Mama und Papa nicht traurig oder zornig machen wollen“ – darin sieht Kita-Leiterin Schäfke eine große Chance, betroffenen Kindern helfen zu können. „Wir stehen dem Missbrauch nicht hilflos gegenüber“, bekräftigt Schmeinck. Der erste Schritt sei immer, Ruhe zu bewahren, sich kollegial auszutauschen und Expertinnenhilfe von außen zu holen.