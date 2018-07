Erstmals bietet der Oytener „Freiraum“ ein Ferienprogramm von Anfang bis Ende

Gut gebucht sind die Ferienspaßangebote des Kinder- und Jugendfreizeithauses „Freiraum“ der Gemeinde Oyten. Am Donnerstag hatten die angemeldeten Kinder viel Vergnügen bei den „Plitsch-Platsch-Wasserspielen“ im Garten des „Freiraums“.

Oyten - Ob’s nun am Ferienendtermin liegt oder an der sportlichen Herausforderung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Anmeldelage fürs Kistenklettern mau. Das aber ist auch das einzige Angebot im Oytener Ferienspaßprogramm, das keinen Anklang findet, sagt Sozialpädagogin Sabrina Abbas.

Die derzeit einzige hauptamtliche Kraft im Kinder- und Jugendfreizeithaus „Freiraum“ der Gemeinde Oyten hat auch und gerade in den Sommerferien alle Hände voll zu tun: 21 der 34 Angebote im Ferienprogramm stellt der „Freiraum“ selbst auf die Beine; 13 Aktionen organisieren örtliche Vereine und die IGS.

Erstmals macht das Oytener Kinder- und Jugendfreizeithaus in den Sommerferien keine Pause, sondern Programm von Anfang bis Ende, von der School’s-out-Party am letzten Schultag bis zum Abschluss-Grillen am letzten Ferientag.

Das ist Sabrina Abbas, die von ihrer Berufspraktikantin Annika Stoick und stundenweise von Schulsozialarbeiterin Jana Hoffmeyer unterstützt wird, wichtig: „Viele Kinder aus Oyten verreisen nicht und haben bei uns dann einen Anlaufpunkt.“ Auch wenn die offenen Treffzeiten im „Freiraum“ in den Ferien wegfallen. Chillen im Haus sei bei diesem herrlichen Sommerwetter aber auch gar nicht angebracht, findet Sabrina Abbas: „Die Jugendlichen sollen raus, an den See, die Ferienzeit draußen genießen...“

Abwechslungsreiche Aktivitäten

Kleinere und größere Kinder freuen sich über die angebotenen abwechslungsreichen Aktivitäten: Das Bowlen im „Bolingo“ war ein Riesenspaß, ausgebucht ist auch die Fahrt zum Hamburger Dungeon Anfang August. Caps bemalen, Schlüsselbretter bauen und Frühstücksbretter verzieren sind die Renner bei den Angeboten. Stark nachgefragt war auch die Kanutour auf der Wümme.

Manche Kinder, besonders die, die auch außerhalb der Ferien Stammgäste im „Freiraum“ sind, haben sich für ganz viele Programmpunkte angemeldet. So wie Ben: „Ich mach’ fast alles mit!“, verkündet er, als er bei den „Plitsch-Platsch-Wasserspielen“ am Donnerstag mal eine kleine Pause einlegt. Lisa feilt derweil an ihrer Performance auf der Wasserrutschbahn, die Sabrina Abbas eigens für den Nachmittag besorgt hat.

Zusätzliche Berieselung für Lisa gibt’s von oben – aus den Wasserpistolen der anderen Kinder, die sie im Planschbecken immer wieder nachfüllen. Zum Trocknen zwischendurch geht’s auf dem Rasen am „Freiraum“ in die Sonne. Bis Annika Stoick mit süßen und salzigen Snacks aus der Küche kommt und alle sich in Nullkommanichts um den Tisch im Schatten scharen. Eine ordentliche Wasserballonschlacht rundet den feucht-fröhlichen Spaß ab.

Einige Aktionen ausgebucht

Für einige Ferienspaßaktionen gab’s mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze. „Da musste ich manchen Kindern leider sagen: Sorry, ausgebucht“, bedauert Sabrina Abbas. Erstmals arbeitete sie mit Anmeldungen für alle Aktionen: „Damit wir das gut planen können.“ Vor allem den Personaleinsatz. Unliebsame Überraschungen wie einen unvorhergesehenen Ansturm von Kindern, ohne genügend Betreuungskräfte für sie zu haben, wollte die Sozialpädagogin auf jeden Fall vermeiden.

Für Sabrina Abbas ist das Wichtigste, „dass die Kinder sich bei uns wohlfühlen, dass wir auf alle eingehen können“. Kein Kind solle enttäuscht nach Hause gehen, weil seine Wunschaktion wegen Überfüllung keinen Spaß gemacht habe.

pee