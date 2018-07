Kinder bauen und programmieren bei Ferienaktion Roboter

Oyten - Eine „Robotik mit dem Lego Mindstorms EV3“ zu bauen, das kann dauern. Bei der Ferienaktion an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten brauchte es dafür vorige Woche zwei Tage – und Kinder, die Spaß haben an technischer Tüftelei. Kindern mit weniger technischem Verständnis wäre vermutlich allein schon der Titel der Ferienaktion ein Rätsel gewesen.

Angeleitet wurde die Gruppe von Fachlehrer Dieter Schmidt. Als Verstärkung an seiner Seite hatte er Aaron. Der Vierzehnjährige ist Schüler der IGS Oyten und gehört hier zur Gruppe der „IT-Freaks“, die von Schmidt ins Leben gerufen wurde und seitdem erfolgreich an technischen Wettbewerben teilnimmt.

Aarons Vater ist in der IT-Branche tätig, der Sohn will es ihm später gleichtun. Die Fahrroboter-Bausätze, mit denen an den beiden Tagen gearbeitet wurde und die ganz normal im Handel erhältlich sind, stammen von einem Sponsor.

Für Aaron ist das Programmieren „gar nicht so schwierig“. Dass allerdings Fiete, mit sechs Jahren jüngster Teilnehmer, flüssig programmierte und die Sensoren in Windeseile „kennengelernt“ hatte, verwunderte auch Aaron: „Schon toll, wie Fiete programmiert.“ Scheinbar ohne Anstrengung, aber konzentriert. Zunächst in der gesamten Gruppe, später zu zweit.

+ Knirpse mit Laptop: Früh übt sich, wer IT-Spezialist werden will. © Hägermann

Immer galt es, zu bauen, zu programmieren und Sensoren zu verstehen. Das Ziel war vorgegeben: Am Ende musste der Roboter in Bewegung kommen, seine Spur halten, selbsttätig einem Hindernis ausweichen und danach die Spur wieder aufnehmen.

Jonas war mit Katharina nach Oyten gekommen. Beide sind zehn Jahre alt, besuchten bis zu den Sommerferien die Grundschule in Baden und werden nach den Ferien Schüler des GamMa in Achim sein.

Jonas hatte schon in der Grundschule „ein wenig programmiert“. Auch gemeinsam mit Katharina, die richtig Spaß an der Aktion hatte und stolz war auf das Ergebnis: Ein Tastendruck auf dem Laptop genügte und der Roboter mit seinen etwa fünfzig Einzelteilen tat, was er sollte: Spur finden, Hindernis umkurven, wieder Fahrt aufnehmen.

Auch die Eltern sind begeistert von der Aktion

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einigen letzten Tests wurden die „Mind-storms EV3“ und ihre Arbeitsweise zum Abschluss der Aktion den Eltern präsentiert. Die Präsentation wurde ein großer Erfolg.

Danach ging auch Lehrer Dieter Schmidt wieder in die Ferien. Eine Schule, die Kindern in den Ferien so ein Angebot macht – damit dürfte die IGS Oyten wohl so ziemlich allein in weiter Umgebung glänzen.

häg