Kettenreaktion nach Reifenplatzer

Oyten – Zu einner dramatischen Kettenreaktion kam es am Dienstagvormittag auf der A1 bei Oyten. Am frühen Morgen gegen 5.20 Uhr hatte ein Reifenplatzer zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten bereits einen schweren Lkw-Unfall ausgelöst. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, heißt es im Polizeibericht. Noch während die Aufräumarbeiteten liefen, fuhr am Vormittag dann ein Sattelzug auf das Ende des Staus auf, der sich gebildet hatte. Dabei erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Insgesamt schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens auf ungefähr 300 000 Euro.

Als der Reifen platzte, war der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer dem Bericht zufolge in Richtung Hamburg unterwegs. Der Lkw sei daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe die Mittelschutzplanke durchbrochen. In der Gegenrichtung blieb der Lkw quer zur Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, berichtet die Polizei. Er habe selbstständig die Fahrerkabine verlassen können. An dem Fahrzeug sei ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Die Ladung Kalk habe sich auf der Fahrbahn verteilt.

Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten, das hatten die Ordnungshüter bereits am Morgen gemeldet, musste die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen „Oyten“ und „Bremer Kreuz“ in Fahrtrichtung Osnabrück voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden vollständig gesperrt werden. In Fahrtrichtung Hamburg wurden zudem zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Langwedel waren Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.