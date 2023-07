Unter Schwestern

Von: Nina Baucke

Teilen

Tanja Kraas (l.) und Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes mit dem Steuerrad: Für die Schwestern und Doyma-Chefinnen war die Auszeichnung als „Bremer Unternehmerinnen des Jahres“ eine Überraschung. © Baucke

Oyten – Noch steht das große Steuerrad mit der glänzenden Plakette in einem der Büros, „aber wir werden es demnächst im Ausstellungsbereich unterbringen. Ansonsten wäre es ja schade darum“, bemerkt Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes. Dass das hölzerne Objekt überhaupt in dem Bürogebäude im Oytener Gewerbegebiet ist, hat damit zu tun, dass Ihlenfeldt-Wulfes und ihre Schwester Tanja Kraas es vor einigen Wochen als Auszeichnung entgegengenommen haben – als „Bremer Unternehmerinnen des Jahres“.

Dass es ihre beiden Namen und der Firmenname Doyma sind, die dort in schwarzer Serifenschrift in dem Beschlag auf der Nabe des Steuerrades eingraviert sind, „das war schon eine Überraschung – allein, dass wir überhaupt nominiert waren“, sagt Ihlenfeldt-Wulfes. Dabei würdigte die Sparkasse Bremen nicht nur die Entwicklung des Oytener Unternehmens, das als Marktführer bei Dichtungs- und Brandschutzsystemen gilt, sondern den Blick der Firma auf die ökologische sowie die wirtschaftliche Sicht auf Nachhaltigkeit, als auch die Einbindung und Wertschätzung der Belegschaft. So hatten Ihlenfeldt-Wulfes und Kraas, als es um den jüngsten Verwaltungsneubau in Oyten ging, die Mitarbeiter mit einbezogen. „Schließlich hat das Büro auch was mit Wohlfühlen zu tun“, sagt Kraas.

Ihlenfeldt-Wulfes ist seit 33 Jahren in dem Unternehmen tätig, das ihr Vater von 1960 an aufgebaut und weiterentwickelt hatte, 1993 war Kraas hinzugekommen. Dennoch: Vorgezeichnet war dieser Weg nicht. „Unsere Eltern haben, was die Berufswahl angeht, uns die Entscheidung überlassen“, betont Kraas. Ihlenfeldt-Wulfes hatte zuvor als studierte Wirtschaftsingenieurin bei der Firma Bosch in Salzgitter gearbeitet, „aber natürlich kam das Thema während des Studiums mal auf, doch Druck haben sie nicht gemacht“, so die 58-Jährige. „Unser Vater hat irgendwann gefragt, ob wir nicht Lust dazu hätten. Er hat gerade einen günstigen Zeitpunkt erwischt.“ Kraas hatte derweil eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau absolviert und arbeitete in einem Stahlgroßhandel, bevor auch sie in den elterlichen Betrieb wechselte – zunächst im Vertrieb.

„Unser Vater hat uns hier im Unternehmen viele Freiheiten gelassen“, erklärt Kraas. Zum Glück, denn „manche Firmenübergaben scheitern einfach daran, dass der Seniorchef selbst mit 80 Jahren nicht loslassen kann. Unser Vater wollte mit 65 Jahren gehen, am Ende ist er mit 70 Jahren in den Ruhestand gegangen“, so die 55-Jährige. Vom Beginn ihres Einstiegs an waren die beiden Schwestern in die Entscheidungsprozesse eingebunden, daher erfolgte der Rückzug von Hans-Ullrich Ihlenfeldt schleichend und schrittweise. Inzwischen ist neben dem Schwesternpaar ein weiterer Geschäftsführer mit an Bord. In der Zeit des Eintritts von Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas hatte das Unternehmen 45 Beschäftigte, inzwischen sind es insgesamt – nicht nur in Oyten – 400 Mitarbeiter.

Dass es zwei Frauen sind, die zu Beginn der 1990er-Jahre ein solches Unternehmen übernehmen, „darum haben wir uns keinen Kopf gemacht“, macht Ihlenfeldt-Wulfes klar. „Man muss aber dabei betonen, dass es unsere Mutter auch so vorgelebt hat. Sie hatte technisches Verständnis, unter anderem hat sie mithilfe eines Mathelehrers spezielle Programme für das Unternehmen entwickelt und ist auch sonst oft Kunden gegenüber als kompetente Ansprechpartnerin aufgetreten. Aber auch sie hat uns nie in diese Rolle gedrückt.“

Die beiden Schwestern haben unterschiedliche Arbeitsbereiche: Während Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes sich um die Bereiche Controlling, Finanzen und Bauen kümmert, liegt der Schwerpunkt von Tanja Kraas auf der IT und dem Personal.

„Darüber hinaus klappt die Zusammenarbeit „mal so, mal so“, behauptet Kraas mit einem Lachen. „Spaß beseite: Als Geschwister zusammenzuarbeiten ist auch ein Vorteil, die eine weiß genau, wie die andere tickt, und ich weiß nicht, ob das mit jemandem Fremden genauso gut funktionieren würde.“ Das sieht auch Ihlenfeldt-Wulfes so: „Das ist auch unsere Streitkultur: Mal knallt es, aber keine von uns ist nachtragend.“

Denn natürlich sind auch die beiden Schwestern nicht immer einer Meinung, „wir finden aber immer einen Weg – bei jedem Kompromiss ist klar: Das Unternehmen steht an erster Stelle“, betont Kraas. „Als Geschwister hatten wir uns früher viel in den Haaren gelegen. Hier im Unternehmen haben wir uns eine Zeitlang sogar, als wir hier mal ein akutes Platzproblem hatten, ein Büro geteilt“, erinnert sich Ihlenfeldt-Wulfes und lacht: „Als wir das unseren Eltern erzählt haben, waren die erst einmal platt.“

Wirtschaftlicher Erfolg ist das eine, aber damit einher gehen – zumindest aus der Sicht der beiden Schwestern – auch gesellschaftliche Verpflichtungen. „Aber das sehen viele Unternehmen so“, betont Ihlenfeldt-Wulfes, die zusammen mit ihrer Schwester Vereine, die Achimer Tafel, aber auch Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, wie zum Beispiel SOS-Kinderdörfer oder den Schulverein, unterstützt.

Beiden Frauen ist es wichtig, Kinder zu fördern: „Soziales Engagement hat für uns einen sehr wichtigen Stellenwert. Wir sind dankbar, dass wir es aus finanzieller Hinsicht leisten können“, so Kraas. „Dazu kommt: Das tun wir gerne – und zu helfen ist auch unseren Mitarbeitern wichtig.“