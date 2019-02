Politisches Signal für Aufnahme von aus dem Meer geretteten Menschen

Kapazitäten für Flüchtlinge prüfen

Bassen - Oyten will ein politisches Zeichen in Sachen Flüchtlingshilfe setzen. Die Gemeinde wäre bereit, über ihr Kontingent hinaus aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen - sofern die Unterkünfte im Gemeindegebiet ausreichen. Das beschloss der Ratsfachausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren und Sport in seiner Sitzung am Montagabend im Vereinsheim des TSV Bassen einstimmig.