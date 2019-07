Stundenlange Suche nach vermisstem Kanufahrer an der Wümme

Die DLRG beteiligte sich an der Suche mit einem Boot.

Ein Kanufahrer ist am Samstagabend bei Oyten als vermisst gemeldet worden. Eine umfangreiche Suche blieb zunächst ohne Erfolg - dann tauchte der Mann wohlbehalten wieder auf.

Oyten - In der Gemarkung Oyten-Backsberg ist es am Samstag zwischen 20.15 und 22.04 Uhr zur Suchaktion eines zunächst als vermisst gemeldeten Kanufahrers gekommen. Mit einem Großaufgebot suchten Feuerwehr, Rettungsdienst, die DLRG mit einem Boot, ein Rettungshubschrauber und Einsatzkräfte der Polizei nach dem Mann. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann meldete sich nach mehr als zwei Stunden unverletzt bei seinen Freunden, sodass der Einsatz beendet werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Vermisste zwecks Suche nach einer ins Wasser gefallenen Musikbox zurückgeblieben und an Land gegangen war. Seine Freunde fanden daraufhin das leere Kanu und leiteten die Suche ein.