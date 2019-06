Julius ist auch ein Hip-Hopper

Oyten – Mehr als 30 Oytener Kinder haben sich für das landesweit laufende sommerliche Leseprojekt „Jugend liest und schreibt“, kurz Julius, in der Gemeindebücherei angemeldet. Die meisten von ihnen fanden sich am Freitagnachmittag zur Auftaktveranstaltung in den Räumen der Bibliothek im Rathaus ein und ließen sich von Büchereileiterin Jacqueline Ballandis mit erstem Lesefutter versorgen und die Julius-Club-Ausweise überreichen.

Über das erwartungsvolle Interesse der 11- bis 14-Jährigen freuten sich auch Fachbereichsleiter Daniel Moos in Vertretung von Bürgermeister Manfred Cordes sowie Mirko Markwort von der örtlichen VGH, die als Sponsor mehr als 100 aktuelle Bücher aller Genres für den Julius-Club spendiert. Krimis, Pferdegeschichten, Abenteuerromane und ein bisschen was mit Liebe – für jeden Lesegeschmack ist etwas dabei.

Julianer, die in den Ferien mindestens zwei Bücher lesen und bewerten, bekommen am Ende der Aktion im August ein Lesediplom. Wer es auf fünf Bücher oder mehr bringt, erhält sogar das Vielleser-Diplom.

Zum ersten Mal gibt es auch ein Kreativdiplom, das bei den begleitenden Veranstaltungen zu gewinnen ist. Los geht es damit am 27. Juni mit einer Hip-Hop-Stunde beim TV Oyten. Am 4. Juli können Julianer mit der Designerin Nicole Dannecker in einem Schmuck-Workshop mit Perlen Lesezeichen gestalten. Am 30. Juli geht es in einen Escape-Room, aus dem man sich herausrätseln muss, und am 2. August um die „Werwölfe vom Düsterwald“ beim Rollenspiel am Lagerfeuer am Rathaussee. Eine virtuelle Schnitzeljagd auf Tablets folgt am 6. August und das digitale Erstellen von Buchtrailern am 13. August.

Jacqueline Ballandis machte den Julianern bei der Auftaktfeier mit einem Videoclip Appetit auf spannende Leseferien, indem sie sowohl die Bücher als auch die Veranstaltungen vorstellte. Das Finale ist für den 23. August geplant: Dann werden in der Bücherei die Diplome und Preise überreicht. kr