100 Jahre Posaunenchor Oyten

Oyten – Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Oyten feiert am Sonntag, 8. März sein 100-jähriges Bestehen in einem Gottesdienst mit Pastor Hans-Jürgen Strübing im Gemeindezentrum Bassen.

Vor über 100 Jahren beschloss der damalige Kirchenvorstand, dass die Gemeinde einen Posaunenchor haben sollte. So gründeten im März 1920 unter tatkräftiger Mitwirkung von Pastor Möller und unter der musikalischen Leitung des Lehrers Johann Rosenbrock 13 Männer den Posaunenchor. Die Oytener Kirche stellte 5 500 Reichsmark für die Anschaffung von Instrumenten zur Verfügung. Der erste öffentliche Auftritt erfolgte am Pfingstmorgen vor der Kirche. Dieses Konzert kam so gut an, dass die Mitgliederzahl schnell auf 28 anstieg. Leider gibt es aus der Folgezeit nur wenige Aufzeichnungen, lediglich aus Abrechnungen ist ersichtlich, dass zahlreiche Konzerte gegeben wurden. Während des Zweiten Weltkrieges kamen die Aktivitäten zum Erliegen. Aber schon bald nach dem Krieg wurde der Chor wieder mit Leben erfüllt. Das war insbesondere Hermann Cordes zu verdanken, der die musikalische Leitung von 1951 bis 1995 innehatte.

Als Berufsmusiker hat er zudem viele Melodien so umgeschrieben, sodass sie für einen Posaunenchor bespielbar wurden.

Nach einer kurzen Zwischenlösung übernahm Heinz-Hermann Haase die musikalische Leitung. Den Vorsitz führt Alfred Helmke.

In der Folgezeit spielten die Musiker bei vielen kirchlichen aber auch privaten Feierlichkeiten. Der Zusammenhalt ist sehr groß, allerdings nahm das Interesse am Posaunenspiel ab. Der Jugendposaunenchor wurde mangels Nachwuchs aufgelöst, und auch der Posaunenchor selbst schrumpfte. Für die verbliebenen Mitglieder – Anni und Gerd Derdau, Heinz-Hermann Haase, Joachim Stolz, Friedo Meyer und Alfred Helmke – stellt sich die Frage, wie lange die Gruppe noch besteht.

Um so mehr freuen sich die Musikerinnen und Musiker auf den Sonntag, wenn sie zusammen mit der Kirchenmusikerin Ute Becker und unterstützt von Meike und Detlef Haase ihr Können unter Beweis stellen können.