Löhne bei Unimet bis Ende Januar gesichert

Oyten - Die Löhne und Gehälter der bundesweit noch 570 Mitarbeiter, davon 240 am Hauptsitz im Gewerbepark Oyten, seien bis Ende Januar 2019 über das Insolvenzgeld abgesichert. Das teilen in einer ersten Stellungnahme die vorläufigen Insolvenzverwalter der Unimet-Gruppe mit.

Wie wir bereits am Dienstag berichteten, hat das Oytener Großhandelshaus Insolvenz angemeldet. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde sowohl für die Holdinggesellschaft als auch für die vier operativen Einheiten beim Amtsgericht in Verden beantragt. Bereits im Mai hatte die Unimet angekündigt, sich perspektivisch von 400 Beschäftigten zu trennen – darunter 125 Lagermitarbeiter, Außendienstler und Fahrer am Standort Oyten. Die geplanten Entlassungen dürften durch das Insolvenzverfahren beschleunigt werden.

„In den kommenden Tagen stehen vor allem die Stabilisierung des Geschäfts und Gespräche mit Lieferanten und Handelskunden im Vordergrund. Nach einer ersten Bestandsaufnahme können wir festhalten, dass das laufende Restrukturierungsprogramm im vorläufigen Insolvenzverfahren jetzt beschleunigt umgesetzt werden kann.“ Mit diesen Worten werden die Rechtsanwälte Dr. Hendrik Heerma aus Bremen und Dr. Malte Köster aus Verden in einer Pressemitteilung zitiert. Heerma ist vorläufiger Insolvenzverwalter für die Holdinggesellschaft Unimet GmbH & Co. Zentral KG, Köster für die vier operativ tätigen Handelsgesellschaften der Gruppe, die Zentrallager Nord, Süd, West und Ost.

Die beiden vorläufigen Insolvenzverwalter haben mit ihren Teams die Tätigkeit im Unternehmen aufgenommen und die Beschäftigten über den Stand der Dinge und die nächsten Schritte informiert. Dabei kündigten Heerma und Köster an, dass „der laufende Geschäftsbetrieb bis auf Weiteres fortgeführt“ werde.

Stephan Sander, Geschäftsführer der Unimet-Gruppe, erklärt in der Pressemitteilung: „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber mussten erkennen, dass die im Mai eingeleiteten Maßnahmen zur Neuausrichtung nicht schnell genug Wirkung gezeigt haben. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, und es ist dringend nötig, das Programm zur Kostensenkung zu intensivieren. Im Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sehen wir jetzt die Chance, den Wandel und die Neuausrichtung mit aller Kraft voranzutreiben, um in die Erfolgsspur zurückzufinden.“ Besagter Wandel meint Investitionen in Digitalisierung sowie Zentralisierung der Verwaltung in Oyten bei gleichzeitigem Stellenabbau durch Schließung unrentabler Standorte und Oytener Outsourcing von Vertrieb und Logistik.

