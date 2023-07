Im Oytener Gewerbepark südlich der A1 sind fast alle Flächen verkauft

Von: Petra Holthusen

Rege Bautätigkeit herrscht in dem 2015 eingeweihten Gewerbepark Oyten A1. Freie Flächen gibt es kaum noch, die Nachfrage aber ist ungebrochen. © Holthusen

Oyten – Die Unterzeichnung der ersten drei Kaufverträge für Gewerbeflächen in dem damals neuen 40-Hektar-Gewerbepark südlich der A1 feierte die Gemeinde Oyten mit den bauwilligen Unternehmern vor gut acht Jahren bei einem Sektempfang im Rathaus. Seitdem ging es Schlag auf Schlag, und heute sind die Grundstücke in dem wegen seiner Lage direkt an der Autobahn extrem gefragten Gewerbegebiet fast vollständig verkauft. „Rund 30 000 Quadratmeter sind noch zu haben“, sagt Frank Holle, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Oyten. Aber auch die sind eigentlich schon so gut wie vergeben.

Bewerber gibt es mehr als genug für die begehrten Flächen. „Drei bis vier Anfragen die Woche“ registriert Holle. Gefragt sind nach seinen Worten „alle Grundstücksgrößen“ – vom 1000-Quadratmeter-Klassiker für Kleinstbetriebe über das 4000-Quadratmeter-Areal für Unternehmen mit fünf bis acht Beschäftigten bis zum 22 000-Quadratmeter-Grundstück für größere Vorhaben.

Entsprechend variabel sollen und können die noch verbliebenen 3 von 40 Hektar aufgeteilt werden. Über die Vergabe der Grundstücke beschließt in letzter Instanz der Gemeinderat nach selbst festgelegten Kriterien: Politisch gewollt ist einerseits ein Branchenmix für eine stabile Wirtschaft vor Ort und andererseits ein Vorkaufsrecht für bereits in Oyten ansässige Unternehmen, die Erweiterungsbedarf haben und „den nächsten Schritt machen wollen“, wie Holle sagt.

Angesichts vieler Anfragen von Logistikunternehmen mit ihren riesigen Hallenbauten wurde bei den Vergabeentscheidungen zwischenzeitlich auch der Flächenverbrauch im Verhältnis zu der Anzahl qualifizierter Arbeitsplätze betrachtet – Oyten konnte und kann es sich leisten, wählerisch zu sein. In der südlichen Erweiterung der rund 115 Hektar großen Gewerbegebiete nördlich der A1 hat die Gemeinde das Konzept einer krisensicheren mittelständischen Branchenvielfalt fortgesetzt, die eine breite Palette interessanter Betriebe und Arbeitsplätze mit sich bringt – und verlässliche Gewerbesteuereinnahmen von in diesem Jahr mehr als 12 Millionen Euro.

Zuletzt hat der Gemeinderat vor der Sommerpause Holle zufolge dem Verkauf von insgesamt 36 000 Quadratmetern Gewerbefläche an zwei Oytener Unternehmen zugestimmt, die beide expandieren wollen.

Dass es überhaupt noch Land zu verteilen gibt, ist auch sogenannten „Rückläufern“ zu verdanken: Als Holle im Oktober vorigen Jahres im Rathaus seine Arbeit als neuer Wirtschaftsförderer der Gemeinde aufnahm und das Flächenmanagement auf den aktuellen Stand brachte, stieß er im Gewerbepark auf einige Grundstücke, die mal reserviert worden waren, deren Verkauf sich aber überholt hatte, weil die Unternehmen inzwischen nicht mehr bauen konnten oder wollten. Diese Grundstücke wieder auf den Markt werfen zu können, kam Holle angesichts der hohen Nachfrage sehr gelegen. Den verschiedenen Bedarfen gerecht zu werden, Grundstücksgrößen passgenau zuzuschneiden und dabei in Einklang mit der vorhandenen Erschließung und den Vergabekriterien zu bringen, ist für den Wirtschaftsförderer eine spannende Aufgabe: „Es ist alles in Bewegung, die Dynamik bleibt.“

Im Herbst will Holle den früher schon mal von der Verwaltung angeregten Gestaltungswettbewerb für das sogenannte Kopfgrundstück des neuen Gewerbeparks wieder aufgreifen. Bislang konnte sich unter diesem Grundstück niemand so recht etwas vorstellen, weil es am Ende einer Sackgasse lag. Wirklich sichtbar wird es erst jetzt durch die direkte Anbindung des Gewerbeparks an die Achimer Straße und die A1 über den derzeit im Bau befindlichen Kreisel. Ist die Zufahrt zum Gewerbegebiet an dieser Stelle hergestellt, rückt das Eingangsareal in den Blick, das mit einer attraktiven gewerblichen Bebauung laut Holle zum „schicken Entree“ werden soll.

Zu einer Herausforderung wird für den Wirtschaftsförderer eine drängende Zukunftsfrage: Wohin mit bauwilligen Unternehmen, wenn der Gewerbepark voll ist? Der Bedarf an weiteren Flächen sei da, betont Holle, „und damit sind wir in bester Gesellschaft: Achim, Verden und Bremen haben ja auch nichts mehr“. Derzeit arbeite der Landkreis an einem Gewerbeflächenentwicklungskonzept, für das die Kommunen Potenzialflächen benennen sollten. Dem ist Oyten nachgekommen – aber mit Flächen, die laut Holle im Außenbereich liegen und (noch) nicht im Eigentum der Gemeinde sind. Weshalb darüber Stillschweigen bewahrt werde.

Oytens Wirtschaftsförderer Frank Holle vermarktet die letzten freien Quadratmeter in der 40 Hektar umfassenden Gewerbepark-Erweiterung südlich der A1. © Holthusen