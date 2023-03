IGS-Streit: Oyten unterliegt im Eilverfahren

Von: Petra Holthusen

Die Gemeinde Oyten sieht ihre IGS-Oberstufe durch die Achimer Konkurrenz existenziell gefährdet. © Holthusen

Oyten – Die Gemeinde Oyten hat in dem beim Verwaltungsgericht Stade angestrengten Eilverfahren in Sachen Achimer IGS-Konkurrenz eine Niederlage erlitten. Das Gericht stellte das Achimer Interesse an einer ungehinderten Vorbereitung der zum Sommer genehmigten dortigen IGS-Oberstufe über das Oytener Interesse, die Pläne der Nachbarn zu stoppen.

Die Gemeinde Oyten sieht (wie mehrfach berichtet) die gymnasiale Oberstufe an ihrer Integrierten Gesamtschule (IGS) durch die Konkurrenz im bisherigen eigenen Einzugsgebiet existenziell gefährdet. Deshalb hatte Oyten im August gegen die Genehmigung der Achimer Schulerweiterung durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg Klage vor dem Verwaltungsgericht Stade erhoben. Deren aufschiebende Wirkung hatte die beklagte Genehmigungsbehörde im Oktober mit der Anordnung des Sofortvollzugs ihrer Erweiterungsgenehmigung ausgehebelt. Um die aufschiebende Wirkung wieder herzustellen, hatte Oyten im Dezember ein Eilverfahren angestrengt: Damit wollte die Gemeinde verhindern, dass in Achim vor der endgültigen gerichtlichen Klärung bauliche Tatsachen geschaffen werden. Diesen Antrag der Gemeinde hielt das Verwaltungsgericht jetzt zwar für zulässig, aber für unbegründet und wies das Ansinnen deshalb zurück. Die Stadt Achim kann demnach den Start ihrer IGS-Oberstufe vorantreiben.

„Das Verwaltungsgericht teilt unsere von der Gegenseite so vehement bestrittene Auffassung, dass wir antragsbefugt sind. Das ist erfreulich. Die konkrete Bestandsgefährdung unserer Oberstufe erkennt es jedoch leider nicht“, erklärt Bürgermeisterin Sandra Röse enttäuscht. „Wie wir damit umgehen, werden wir sehen. Denn grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht Stade einzureichen“, sagt die Gemeindechefin auf Nachfrage. „Aufgeben kann ich immer noch, also werde ich mir die Begründung des Gerichts noch einmal sehr genau durchlesen, mich intern und extern beraten lassen und mir dann auch ein politisches Feedback einholen“, so Röse zum weiteren Vorgehen.

Die Entscheidung des Stader Gerichts gegen eine aufschiebende Wirkung der Oytener Klage könnte bereits als Fingerzeig gesehen werden, was Oytens Erfolgsaussichten in dem gesamten Verwaltungsrechtsstreit angeht. Röse bleibt jedoch optimistisch: „Dies war nur das Eilverfahren, das Hauptverfahren steht noch an. Selbst wenn wir keine Beschwerde gegen den Eilbeschluss einlegen, bleibt uns noch das Hauptverfahren. Im Beschluss des Verwaltungsgerichts werden wir auf Dinge hingewiesen, die wir im Hauptverfahren vorbringen könnten, und genau damit werden wir uns befassen, sobald wir eine Haltung zur möglichen Beschwerde gegen den Eilbeschluss gefunden haben.“