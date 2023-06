Applaus für Aurora: IGS Oyten verabschiedet 107 Zehntklässler

Von: Petra Holthusen

Teilen

Die Klassenlehrkräfte um Aurora-Jahrgangsleiterin Julia Mindermann (l.) sangen für ihre Abschlussschülerinnen und -schüler von einer „geilen Zeit“. © Holthusen

Oyten – Die römische Göttin der Morgenröte hat sie sechs Jahre lang als Namenspatin durch die Schulzeit begleitet – heute Nachmittag verabschiedeten sich 107 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs Aurora an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten. Die Überreichung der Abschlusszeugnisse nach Klasse 10 feierten die erfolgreichen Prüflinge mit ihren Lehrkräften und Eltern in der Aula.

Sehr viele von ihnen werden jedoch nach den Sommerferien wiederkommen: 56 Absolventen und damit fast 52 Prozent des Jahrgangs erwarben nach Angaben von Jahrgangsleiterin Julia Mindermann den erweiterten Sekundarabschluss I und damit die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur.

18 Zehntklässler verlassen die IGS Oyten laut Julia Mindermanns Statistik mit einem Realschulabschluss und 15 mit einem Hauptschulabschluss. 12 Jugendliche erhielten den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Sechs Schülerinnen und Schüler schafften (noch) keinen Abschluss, davon vier aus einer Sprachfördermaßnahme für Geflüchtete.

Die Abschlussfeier begann mit Gänsehautmomenten: Unter dem Beifall der Festgäste zogen die Absolventen in die Aula ein. Auf der Bühne hatten sich schon die Klassenlehrkräfte des Jahrgangs zu einer Rockband formiert und sangen von einer „geilen Zeit: Ich liebe dieses Leben und jeden von euch hier ...“

Bürgermeisterin Sandra Röse legte in ihrer Ansprache den jungen Leuten für die kommende Arbeitswelt die „Fish-Philosophie“ ans Herz. Diese Haltung geht davon aus, dass gute Laune, Spaß und Zufriedenheit – egal in welchem Job – allein eine Frage der persönlichen Einstellung sind. „Ihr könnt euch für diese Einstellung entscheiden!“, betonte Röse.

IGS-Schulleiterin Maria Schmidt wunderte sich, dass der Jahrgang Aurora stets als anspruchsvoll gegolten habe (die pädagogische Umschreibung für wild, knackig, leicht chaotisch), denn sie nehme den Jahrgang als aufgeschlossen und freundlich wahr: „Das zeichnet euch aus“, sagte Schmidt anerkennend.

„Euer Schulabschluss ist eure Freifahrkarte für die Zukunft, und wir Eltern sind so stolz auf euch“, sagte die Jahrgangselternsprecherin Ilka Miesner und ließ einen unterhaltsamen Rückblick auf die vergangenen sechs Schuljahre folgen. Die Elternsprecherin erinnerte auch daran, dass Aurora der erste nur dreizügige Jahrgang an der IGS Oyten war, nachdem die Achimer Nachbarn ihre eigene IGS eröffnet hatten. Jedoch seien immer wieder Kinder dazugekommen, sodass im Laufe der Zeit aus drei Klassen vier wurden. „Schulqualität setzt sich durch“, folgerte Miesner. „Nutzt euer Wissen, geht euren Weg. Ihr durftet diese tolle Schule besuchen – macht was draus!“, appellierte sie.

Was sie ihren Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken haben, ist den Absolventen sehr klar. Das machte Schülersprecher Jasse Miesner deutlich. Er bat die Jahrgangslehrkräfte auf die Bühne, wo sie einzeln und mit einem Augenzwinkern für ihre ganz individuellen Stärken mit dem „Aurora-Orden“ ausgezeichnet wurden – natürlich unter dem Johlen und Klatschen der Abschlussschüler. Jasse Miesner bedankte sich bei den Lehrerinnen und Lehrern mit einem bemerkenswerten Satz: „Ihr Herzblut ist bei uns angekommen.“

Unter dem Beifall der Eltern und Ehrengäste – links Bürgermeisterin Sandra Röse – zogen die Absolventen in die Aula ein. © Holthusen