IGS Oyten entlässt ihre Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2023

Von: Wolfgang Hustedt

Mit großem Publikum wurde am Sonnabend der Jahrgang Levante verabschiedet. © Hustedt

Oyten – Geschafft! 64 erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten haben ihre Hochschulreife in der Tasche und sind am Samstagvormittag feierlich verabschiedet worden. Zur Übergabe der Abiturzeugnisse an den Jahrgang Levante hatte die Schule in die Aula eingeladen. Für den festlichen Rahmen sorgten gewählte Worte und musikalische Zwischenspiele.

Alexander Graham Bells Weisheit „Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind“ war das Motto der Entlassfeier. Die Schulleiterin Maria Schmidt konnte nur Positives berichten. „Bei uns läuft alles“, stellte sie fest. Aber sie mahnte auch: „Behaltet die Ruhe und dreht nicht durch.“

Als Jahrgangsbeste wurden Matti Konrad Engelke, Nick Dellert sowie Abdulaah Hazouri ausgezeichnet. © Hustedt

Als stellvertretende Landrätin wandte sich Karin Labinsky-Meyer an die Abiturientinnen und Abiturienten. „Ihr seid schon viel gereist, nach München, London oder Paris. Ihr wart als Europäer unterwegs. Sie wies auf das Erasmus-Programm hin und lud die Jugendlichen zu mehr Reisen ein. „In Pandemiezeiten war das Reisen nicht selbstverständlich, aber jetzt solltet ihr es tun.“

IGS-Leiterin Maria Schmidt verabschiedete insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler. © Hustedt

Wie Labinsky-Meyer rief auch Bürgermeisterin Sandra Röse dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. „Sie werden nun aus der Schule entlassen und keiner kann Sie mehr zu etwas zwingen. Sie haben gelernt, Ihre Meinung zu erarbeiten und diese zu vertreten, aber auch zuzuhören.“

Elternvertreter Marcel Barnard stellte fest, dass Technologie und Menschlichkeit Hand in Hand gehen. „Schaut mit Optimismus, aber auch mit Sorgen in die Zukunft und funktioniert nicht wie Maschinen. Lernt was Vernünftiges und lernt was Menschliches“, riet er.

Nach so viel lobenden und mahnenden Worten war es endlich so weit. Die Abiturientinnen und Abiturienten bekamen die Zeugnisse von ihrem jeweiligen „Tandem“ überreicht. Für „GSW 1“ waren das Eric Tehokam und Björn Wald, für „GSW 2“ Annika Ilz und Christopher Grün. Sie hatten ebenso lustige Worte wie Jesco Keiten und Elias Möller für „NW/Bio/Physik“ oder Anne-Kristin Kreutzmann und Maximilian Michalowsky für „NW/Bio/Chemie“. Für den Lehrgang „MuKu“ wandten sich Elke Mannhaupt und Heike Grapatin an ihre ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Schließlich erhielten auch die Absolventen für „Sprachen“ von Carina Segelken und Beke Meyer ihre Abiturzeugnisse. „Liebe Prinzessinnen, heute verlasst ihr das Schloss.“ Stolz mit ihrem Zeugnis und einer Rose in der Hand kamen die jungen Damen und Herren von der Bühne.

Als Jahrgangsbeste zeichneten Schulleiterin Maria Schmidt und Oberstufenleiterin Annika Ilz die Schüler Matti Konrad Engelke und Nick Dellert aus, die ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 absolvierten, sowie Abdulaah Hazouri, der die Abiturnote 1,1 vorweisen kann. 64 ehemalige Schülerinnen und Schüler haben ihr Abiturzeugnis erhalten, zwei die Fachhochschulreife. Das ist der beste Durchschnitt im dritten Jahr der IGS.

In den Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte die Lehrerband für Kurzweil. Zum Schluss erklärte Jahrgangssprecherin Pine Tielitz: „Für manche war der heutige Tag nicht schnell genug erreicht, für andere schon.“ Mit Dank stellte sie fest, dass „unsere Tandems uns immer zur Seite standen. Das Miteinander ist unersetzbar.“

Der Abiturjahrgang 2023 der IGS Oyten Salwa Alkilani, Vincent Anklam, Timo Asendorf, Yasmin Avanas, Ove Blanken, Sünne Johanna Blohme, Lea Marie Boyer, Samuel Brückmann, Paul Phillip Burmeister, Aron Ben Buschendorf, Josefine Clausen, Nick Dellert, Nike Dietrich, Matti Konrad Engelke, Enrico Feuchte, Elisa Grobler, Merle Gröschel, Emilie Gruslak, Noell Hagedorn, Max Hasekamp, Susan Hashimi, Abdulaah Hazouri, Fabian Herberger, Greta Heyden, Fabian Homann, Tom-Luca Hügen, Jirko Junge, Beeke Lieve Junghans, Katia Kadar, Felix Kahmann, Vanessa Kinast, Denise Krogmann, Jan Kuper, Hanna Lork, Vanessa Loth, Senta Denise Meczys, Carl Meyer-Piening, Kira Müller, Laura-Sophia Niemann, Olivia Ofic, Anna Ortmann, Ole Rolf Torben Pabst, Marvin Peerenboom, Marcel Prüß, Fiona Riechmann, Leon Ruhrländer, Kjara Anja Marie Ruschenbaum, Maximilian Sagemann, Chiara Alea Schick, Elias Schiller, Nico Schnippat, Jana Schulz, Emma Merle Schünemann, Tobias Seidl, Pine Tielitz, Marlon Max Josa von Monkiewitsch, Tarek von Salzen, Alissa Vortanz, Ben Dominik Wasylow, Ben Werner, Emelina Wiedekamp, Aileen Zimmermann, Alessa Zöllner, Aaliyah Zulfic.