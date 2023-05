Gegen die Langeweile: IGS-Kurs studiert Büchners „Leonce und Lena“ ein

Von: Nina Baucke

Teilen

An ihrem Hof hat die Königin das Sagen. © Baucke

Der Kurs Darstellendes Spiel der IGS Oyten probt derzeit eine moderne Fassung des Georg-Büchner-Klassikers „Leonce und Lena“.

Oyten – Leonce hat Langeweile, und sowieso ist nicht viel los in Popo, dem Kleinstaat, den seine Familie als Königreich regiert. Lena wiederum, Prinzessin von Pipi, hat keine Lust auf eine arrangierte Ehe. Beide fliehen aus ihren Ländern, begegnen und verlieben sich – und sind praktischerweise bereits unwissentlich einander versprochen. Fast 200 Jahre nach der Entstehung knöpft sich der Kurs Darstellendes Spiel an der IGS Oyten „Leonce und Lena“ von Georg Büchner vor – und das nicht ohne dem klassischen Stoff auf die ein oder andere Weise einen modernen Twist zu verpassen, wie bei den derzeit laufenden Proben deutlich wird.

Der augenfälligste: Beide Hauptfiguren sind weiblich besetzt, die Geschlechteridentität Leonces wird nicht weiter erläutert, „das klären wir auch nicht auf“, sagt Alyssa Hadrian, die die Prinzessin Lena spielt. „Das Publikum soll das für sich selbst entscheiden.“ Auch darüber hinaus haben sich die Darsteller, alles Schüler des zwölften Jahrgangs, intensiv mit dem Stück beschäftigt. „,Leonce und Lena‘ ist im Deutsch-Leistungskurs mittlerweile Pflichtlektüre“, erklärt Kursleiterin Stephanie Wolf. Für sie liegen die Qualitäten des Stücks als diesjährige Theaterproduktion auf der Hand: „Neben dem Punkt, dass es Pflichtlektüre ist, ist es kurz, es ist humorvoll und es hat etwas Märchenhaftes.“

Wir wollten das Stück modern zeigen, die heutige Zeit nicht aus den Augen lassen – und all das ohne dass sich das Stück irgendwo verliert.

Vor allem ist es für die Schüler der erste Punkt, der für dieses Stück spricht: „Wir haben es daher schon im Unterricht ausführlich analysiert, das macht es leichter, sich in die Geschichte hineinzuversetzen“, erklärt Schülerin Amelie Heitmann. Damit das auch bei den einzelnen Rollen funktioniert, haben sich die rund zehn Darsteller Biografien für ihre Charaktere ausgedacht, um ihnen ein Vorleben zu verpassen.

Dazu hat die Gruppe das Stück an einigen Stellen umgeschrieben, als auch hin und wieder den Staub von der alten, klassischen Sprache gepustet. „Es war uns wichtig, erst einmal die Bedeutung des Originals zu erfassen und dann zu schauen, wie die neue Sprache dann beim Spielen wirkt“, erklärt Hadrian. „Wir wollten das Stück modern zeigen, die heutige Zeit nicht aus den Augen lassen – und all das ohne dass sich das Stück irgendwo verliert.“

Leonce (l.) und sein Freund und Gefolgsmann haben Langeweile. © Baucke

Abgesehen von den Neuerungen ist es den Schülern wichtig, dass der Kern so bleibt, wie er ist: eine Karikatur von höfischen Regeln, wie auch die spöttische Darstellung der Gesellschaft: „Büchner macht sich ganz deutlich über die Obrigkeit lustig“, sagt Laureen Mahlstedt, die auf der Bühne als Königin über Popo herrscht. Die passende Geste dazu in solchen Augenblicken auf der Bühne: Die Darsteller legen die Kuppe ihres rechten Zeigefingers auf ihre Nasenspitze.

Bereits seit Herbst arbeiten die Schüler an der Aufführung, angefangen mit dem Umschreiben an einigen Stellen über das Sammeln von Ideen für die Inszenierung bishin zum Kostüm- und Bühnenbild. Für Ersteres konnten sich die Jugendlichen bei dem umfangreichen Kostümfundus, der sich mittlerweile an der IGS angesammt hat, bedienen. Das Bühnenbild wiederum setzt bewusst auf Minimalismus: Vor dem schwarzen Vorhang steht mal lediglich eine wuchtige Parkbank, mal nur ein Paravent, der der Königin ein Minimum an Privatsphäre in einem Leben bieten soll, das ansonsten durch ihr Amt öffentlich bis zum Geht-nicht-mehr ist. „Es soll als Kontrast zu dem alten Stück abstrakt bleiben“, erklärt Mahlstedt.

Die Aufführung Die Premiere des Stückes ist am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Aula der IGS.

„Es ist ein anspruchsvolles Stück“, ist Wolf überzeugt. „Und solche Rollen zu spielen, ist für die Schüler ein großer Schritt.“ Bis zur Premiere liegt allerdings noch einiges an Probenarbeit vor den Jugendlichen. Aber wie lamentiert der gelangweilte Leonce zu Beginn des Stückes so schön? „Müßiggang ist aller Laster Anfang.“