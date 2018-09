Café Kinderwagen bietet Eltern Austausch und professionellen Rat 

Jeden Dienstagvormittag treffen sich Mütter mit Kindern bis zu drei Jahren im Oytener Familiengarten zum Café Kinderwagen. Neben dem Erfahrungsaustausch der Mütter untereinander bieten Familienkinderkrankenschwester Anke Siebert (hinten rechts) und Sozialpädagogin Nicole Albrecht-Possehl (Dritte von links) Unterstützung in gesundheitlichen und pädagogischen Fragen an.

Oyten - Von Petra Holthusen. Eben noch im Berufsalltag zwischen Kollegen und Kunden mitten im Leben, plötzlich als Mama allein zu Haus mit dem Kind in der stillen Wohnung – die Geburt des ersten Kindes dreht bei allem Glück das eigene Leben erstmal auf links. Dazu die vielen Fragen und Unsicherheiten: Stillen, schlafen, schreien, wachsen, krabbeln, fremdeln – was ist wann normal, wie läuft das bei anderen? Darüber können sich junge Eltern im Café Kinderwagen austauschen und dabei gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren – das alles mit professioneller Begleitung.

Eltern-Kind-Treffs gab’s auch schon früher im Kinderzimmer des Mehrgenerationenhauses im Oytener Familiengarten an der Jahnstraße – aber selbstorganisiert, wie das bei Krabbelgruppen eben so üblich ist. Im Café Kinderwagen, einem Angebot der kreisweiten Frühen Hilfen, ist das anders: Familienkinderkrankenschwester Anke Siebert und Sozialpädagogin Nicole Albrecht-Possehl betreuen, unterstützen und beraten in gesundheitlichen und pädagogischen Fragen die Mütter, die am Dienstagvormittag mit ihren Babys und Kleinkindern in den Familiengarten kommen.

Mal sind es sieben, zu Hochzeiten auch bis zu fünfzehn Mütter, die sich im Café Kinderwagen einfinden. Der wöchentliche Treff ist offen, niemand muss sich an- oder abmelden, und das Angebot ist kostenlos. Die Kinderwagen reihen sich vor der Tür zum Kinderzimmer, ebenso die Straßenschuhe der Besucher.

Drinnen spielt sich alles auf dem Fußboden ab: Kinder, Mütter und die beiden Familienfachfrauen tummeln sich auf den weichen Matten, spielen, sprechen, knabbern Kekse und Obst. Höchstens, dass sich mal zwei Frauen im intensiven Austausch aufs Sofa zurückziehen oder eine Mutter zum Stillen. Ein festes Programm gibt es nicht, auch kein vorgegebenes Thema: „Die Mütter sind die Taktgeber“, betont Anke Siebert.

Kleine Kinder sorgen oft für große Verunsicherung

Sie und Nicole Albrecht-Possehl nehmen den Gesprächsbedarf auf, den die Eltern mitbringen. Ernährung und Entwicklung sind die großen Themen, aus denen sich im Alltag viele kleine Fragen ergeben. „Je kleiner die Kinder, umso größer die Verunsicherung“, ist die Erfahrung von Anke Siebert. „Vieles ist einfach nicht mehr so selbstverständlich wie früher“, ergänzt Nicole Albrecht-Possehl. Mal eben die eigene Mutter fragen oder eine ältere Nachbarin, wie sie dieses und jenes mit ihren Kindern gehandhabt haben, „findet so heute oft nicht mehr statt“.

Dafür gibt’s das Café Kinderwagen: Hier können sich Eltern aussprechen, austauschen, sich was abgucken und auf Wunsch intensiv von Expertinnen beraten lassen. „Das hilft Sicherheit zu gewinnen und den eigenen Weg zu finden“, erleben die Familienfachfrauen. Ihr Anliegen ist es, die Mütter zu (be-)stärken. Ob es ums Schlafen im Elternbett geht, ums Tragen oder Trösten: „Was das Herz sagt, ist immer richtig. Ein Zuviel an Liebe gibt es nicht. Und jede Mutter ist die Expertin für ihr Kind“, sagt Anke Siebert bestimmt.

Sie ermutigt auch zum Stillen. Zur Beruhigung zweifelnder Mütter und zum Beweis, dass ihr Kind zunimmt, hat die Kinderkrankenschwester sogar eine Babywaage in petto. Auch einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“ gab’s schon im Oytener Café Kinderwagen: „Das war gut und wichtig“, sind sich die Mütter einig.

Für Zugezogene ist das Café auch eine gute Kontaktbörse

Theos Mama kommt aus mehreren Gründen gern. Ihre anfänglichen Fragen zur Breikost sind längst geklärt, neue Fragen mit der rasanten Entwicklung ihres sieben Monate alten Sohnes aufgetaucht. „Es ist beruhigend, wenn man hört, bei anderen ist dieses und jenes auch so“, sagt sie. Der Austausch sei ganz wichtig – und die Möglichkeit, „einfach mal rauszukommen“, andere Mütter zu treffen, Kontakte zu knüpfen. Vor allem, wenn man neu zugezogen ist, die Familie weit weg und der Freundeskreis noch klein.

Auch für die Krabbelkinder ist das Café Kinderwagen der erste Ort intensiver Begegnung mit anderen Kindern und prägender sozialer Kontakte. Alle Mütter haben im Gewusel einen Blick auf alle Kinder. Für zwei Stunden mal nicht allein mit dem Kind und für dessen Beschäftigung zuständig zu sein und nebenbei noch die oft vermissten Gespräche unter Erwachsenen zu führen, auch das erleben Mütter im Café Kinderwagen als wertvolle Unterstützung.

Das Café Kinderwagen

Das Café Kinderwagen ist ein kostenloses Angebot der Fachstelle Frühe Hilfen im Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises Verden für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren. Auch werdende Mütter und Väter sind willkommen.

Kreisweit gibt es bislang fünf dieser von Familienfachfrauen begleiteten Elterncafés, gefördert mit Mitteln des Niedersächsischen Sozialministeriums. Als erstes im Landkreis startete im Januar das Café Kinderwagen im Mehrgenerationenhaus der Caritas im Oytener Familiengarten an der Jahnstraße.

Der offene Treff für Austausch, Begegnung und Beratung findet hier jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt – bis 11.30 Uhr betreut von Familienkinderkrankenschwester Anke Siebert und von Sozialpädagogin Nicole Albrecht-Possehl. Bei Bedarf unterstützt Sozialpädagogin Silke Borchert das Team – sie ist im Caritas-Kreisverband in der Schwangeren- und der allgemeinen Sozialberatung tätig.

Termine in Oyten können mit Silke Borchert unter Telefon 04231 /5655 verabredet werden. Nicole Albrecht-Possehl ist unter Telefon 04207 / 695434 und per E-Mail an: familiengarten@caritas-verden.de in Oyten erreichbar sowie mobil unter 0162 / 3128238 – und Anke Siebert unter 0152 / 56317097.