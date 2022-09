Blockbewohner in Oyten kämpfen tagelang mit kaputter Heizungsanlage

Von: Lisa Duncan

Blick auf die Hochhaussiedlung an der Allerstraße in Oyten, in der wegen einer kaputten Heizungsanlage viele Bewohner mindestens von Sonntag bis Freitag frieren mussten. © Bartz

Oyten – Die Wahl zwischen Katzenwäsche und kalter Dusche hatten mindestens fünf Tage lang etliche Mieter der Wohnblocks an der Allerstraße und Bergstraße in Oyten. Diverse Bewohner der Hochhaussiedlung mit insgesamt rund 250 Haushalten, zu der auch die Leinestraße zählt, klagen seit Sonntag darüber, dass Heizung und Warmwasserversorgung ausgefallen sind.

Probleme mit der Wärmeversorgung sind dort offenbar keine Seltenheit: „Jedes Jahr zu Beginn der Heizperiode fällt die Heizungsanlage aus“ – und das trotz hoher Nebenkosten, schildert Sandro Szalma, seit zwölf Jahren Blockbewohner an der Allerstraße. Zudem steht zum 1. Oktober eine Mieterhöhung von teilweise 20 Prozent ins Haus, die der Vermieter zum Teil mit Modernisierungsmaßnahmen, unter anderem im Sanitär- und Heizungsbereich, begründet.

Die „Blue Bird Facility“, ein vom Eigentümer beauftragter Reparaturservice, hat sich nach Angaben betroffener Hausbewohner schnell der kaputten Heizungsanlage angenommen und arbeitet seit Anfang der Woche in Zusammenarbeit mit örtlichen Handwerksbetrieben daran, den Missstand zu beheben. Auf Initiative von Anwohnerin Alexandra Caspary tauschen sich einige Mieter seit Dienstag über eine Facebook-Gruppe aus, und informieren etwa über Möglichkeiten, doch noch an eine heiße Dusche zu kommen – zum Teil in Kooperation mit dem Reparaturservice. So gab die „Blue Bird“ auf Szalmas Anregung sofort Duschen in drei leer stehenden Wohnungen an der Leinestraße 3 frei.

Sandro Szalma will der „Blue Bird“ keinen Vorwurf machen und sieht die Fehlerquelle hinsichtlich der Heizungsanlage vielmehr aufseiten des Eigentümers. Der habe in den vergangenen zwölf Jahren immer wieder gewechselt, sodass sich für die Mieter bei Problemen oft kein Ansprechpartner greifen ließ. Seit Januar 2022 gehören die Immobilien der „Domicil Real Estate“ aus München; Hausverwalter ist die MVGM mit Sitz in Frankfurt, nach eigenen Angaben „einer der führenden Property Manager in Deutschland und Europa“.

Alexandra Caspary, die bisher etwa 170 Euro für Heiz- und Betriebskosten (Stand 2017) gezahlt hat, spricht von einer „zusammengeflickschusterten Heizanlage“. Erschwert werde eine Reparatur dadurch, dass keine Pläne von der Anlage existierten und diese ungeeignet sei, um alle Wohnungen angemessen zu versorgen, glaubt Sandro Szalma. Sergio Martins wohnt seit etwa acht Jahren an der Allerstraße. Auch er hat schon Probleme mit der Heizungsanlage erlebt. „Vor zwei Jahren war genau dasselbe und der Vermieter hat nichts unternommen“, erzählt Martins, der in den vergangenen Tagen zum Duschen zu seinen Schwiegereltern gefahren ist.

Seit Montag haben die Mieter ein tägliches Auf und Ab erlebt: Die „Blue Bird“ vermeldete mehrfach, dass der Fehler behoben sei und nach Abwarten von sechs Stunden Warmlaufzeit alles wieder funktionieren sollte. „Wir haben Fehlerquellen eliminiert und dann sind neue aufgetreten“, erläutert Maximilian Hirsch vom Reparaturdienst „Blue Bird Facility“. Während die Heizungsanlage in Teilen der Wohnanlage wieder funktioniert, seien an anderer Stelle Pumpen ausgefallen. Handwerker einer örtlichen Firma haben am Freitag Ersatzteile eingebaut, sodass die Anlage seitdem wieder laufen sollte, wie die MVGM den Mietern per E-Mail mitteilte.

Laut Maximilian Hirsch gehöre die Hausverwaltung MVGM vergleichsweise zu den zuverlässigen Vertretern ihrer Zunft. So hätten sie sofort nach Mitteilung des Problems am Montag zugesagt, dass die Kosten für die Reparatur übernommen würden.

„Hier ist nichts in Ordnung“, findet Anwohner Jürgen Gottschalk. Seit drei Jahren wohnt der 69-Jährige mit seiner Frau an der Allerstraße. In diesem Zeitraum habe er immer wieder Heizungsausfälle erlebt. Dennoch habe der ehemalige Eigentümer 2020 eine horrende Nebenkostennachzahlung verlangt. Der Fall sei sogar vor dem Achimer Amtsgericht gelandet – ein Prozess, den der damalige Eigentümer verlor. Gottschalk sorgt sich wegen des Ausfalls nicht so sehr um sich selbst, sondern um die Familien: „Was machen Leute, die kleine Kinder haben?“

Mieter Jan Behrens kennt sich als Klempner mit der technischen Seite solcher Ausfälle aus. Der sofortige Austausch der gesamten Heizungsanlage, wie es einige Mieter forderten, sei während der Heizperiode nicht üblich, da sie nicht in laufendem Betrieb erfolgen kann und daher einen Ausfall für mindestens 14 Tage zur Folge hätte. Sinnvoll seien solche Arbeiten während der Sommermonate. Als Bewohner ist er ebenfalls leidgeprüft, sieht aber wenigstens in der Kommunikation eine Verbesserung: „Früher hat man nie jemanden von der Hausverwaltung erreicht. Die ‘Blue Bird’ hat die Kommunikation verbessert. Die waren superfreundlich und auskunftsbereit“, sagt er. Behrens will für die Zeit, in der die Heizung defekt war, rückwirkend die Miete mindern.

Die „Domicil Real Estate“ verwies unsere Presseanfrage an die Hausverwaltung MVGM. Laut deren Pressesprecher Chris Braun läuft die Heizungsanlage an der Allerstraße seit Freitag um 15 Uhr wieder. Es werde „im Anschluss an die Reparatur über einen angemessenen Ausgleich mit den betroffenen Mietern entschieden“. Die Nebenkostenerhöhung sei den Mietern nur vorgeschlagen worden, „um größere Nachzahlungen zu vermeiden“. Auf die Frage, wann ein Komplett-Austausch der Heizungsanlage geplant sei, erklärt Braun vage: „Die Prüfung des Zustandes der Heizungsanlage ist im Gange. Nach Auswertung wird über die weitere Vorgehensweise entschieden.“

Hinsichtlich der nun greifenden Mieterhöhung findet Alexandra Caspary: „Die Erhöhung wird für die Bewohner hier spürbar sein. Das ist keine Modernisierung, sondern ein Ankommen im jetzigen Jahrhundert.“