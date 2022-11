Hier in Bassen fährt der Weihnachtsmann Motorrad

Von: Tobias Woelki

Nach Bassen kam der Weihnachtsmann doch tatsächlich mit einem prächtigen Motorradgespann. © Woelki

Bassen – Der Duft von Glühwein und Gebäck weckt bei manchem romantische Erinnerungen. So auch auf dem Weihnachtsmarkt am ersten Adventssonntag auf der Dorfgemeinschaftsanlage von Blocks Huus in Bassen. Der Duft von Zuckerwerk, Glühwein und Kartoffelpuffern sowie leuchtender Glitzerglanz empfing die Besucher bereits vor der Scheune in der kleinen Budenstadt auf dem Vorplatz der Dorfgemeinschaftsanlage. Und wieder einmal strömten die Gäste zum Weihnachtsmarkt.

Mit einem attraktiven Programm an den zahlreichen Ständen von Kunsthandwerk, darunter schicken Holz- und Textilarbeiten, Lichterketten, Weihnachtsgestecken, kulinarischen Leckereien und einer weiteren großen Auswahl an Geschenkartikeln begeisterte der Markt die zahlreichen kleinen und großen Besucher aus der nahen und weiteren Umgebung und avancierte so zu einem Treffpunkt nicht nur für Familien aus Bassen, um sich gemütlich auszutauschen, und an den Ständen zu stöbern.

„Das Wetter ist ideal“, sagte Norbert Junge, der dieses Jahr die Organisation übernahm. „Wir haben weniger Aussteller als vor der Coronazeit. Manche Aussteller sind nicht mehr dabei, weil sie heute woanders sind oder aus verschiedenen Gründen aufgehört haben“, erklärte Junge und merkte an: „Die Aussteller sind etwas auseinandergezogen. Damit bieten wir Besuchern mehr Platz.“

Auch in der Scheune von Blocks Huus ließen sich wirklich viele schöne Dinge entdecken. © Woelki

In der Scheune und der Gemeinschaftsanlage stellten weitere Aussteller aus. Seit einigen Jahren ist Gudrun Bischoff mit ihren dekorativen Weihnachtskugeln auf dem Markt. Mit ihrem Stand war sie in der Kornscheune vertreten. „Die Motive auf den Kugeln bekommt man mit Zauberfolie drauf. Jede Kugel ist ein Unikat“, berichtete Bischoff. „Licht fasziniert die Leute. Und die Kugeln kann man auch ganzjährig als Dekoration nutzen. Besonders die blauen Kugeln sind diesmal nachgefragt.“

Selbstverständlich schaute auch der Weihnachtsmann vorbei. Mit seinem PS-Schlitten in der Version eines Motorradgespannes fuhr er vor und war schnell umringt von Eltern mit ihren Kindern. Der Rauschebärtige verteilte natürlich Naschwerk an den Nachwuchs.