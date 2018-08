Neuer Bassener Grundschulrektor Volker Penczek offiziell in sein Amt eingeführt

Bassen - Bassen? Dazu kamen Volker Penczek immer zwei Dinge in den Sinn: Die erbitterten Kämpfe, die er „als alter Hönischer Fußballer“ mit den Bassener Kickern auf dem Rasen ausfocht, und der gigantische Bassener Erntefestumzug. Aber „dass ich hier mal als Leiter der Grundschule stehen könnte“, daran hatte Penczek nie gedacht. Bis sich der 54-Jährige entschloss, nochmal eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Zum 1. August wechselte der Langwedeler von der Förderschule am Walde in Bad Fallingbostel, die er lange kommissarisch leitete, als Nachfolger der im Juni verabschiedeten Rektorin Birgit Bruelheyde an die Bassener Grundschule.

Nach 26 Jahren die Schule am Walde zu verlassen, sei ihm ein bisschen schwergefallen – „aber es ist deutlich leichter, wenn man sich von Beginn an wohlfühlt an seiner neuen Arbeitsstelle“. Und in Bassen fühlte Penczek vom ersten Tag an: „Hier bist du richtig.“

Lehrerkollegium, Kinder, schulische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihm den Einstieg leicht gemacht.

Sie alle hatte der neue Schulleiter heute zu seiner offiziellen Amtseinführung ins Schulforum eingeladen. Dazu gesellten sich Elternvertreterinnen, Bürgermeister Manfred Cordes, der Bassener Pastor Benjamin Will, Schulleiterkolleginnen aus Oyten und Achim, als Vertreter der Landesschulbehörde der Dezernent Ulrich Dettling sowie Penczeks Frau Ulrike, mit der er zwei Kinder hat. Für ein heiteres musikalisches Bühnenprogramm sorgten Bassener Schulkinder.

Der gebürtige Verdener Penczek hatte in Hannover Lernbehindertenpädagogik für das Lehramt an Sonderschulen studiert, arbeitete schon während des Studiums in der Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe Verden und vor dem zweiten Staatsexamen im Vorbereitungsdienst als Sonderschullehreranwärter in Wildeshausen. Vor 26 Jahren stieg er als Lehrer an der Bad Fallingbosteler Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in den Schuldienst ein. Mit der neu geschaffenen Möglichkeit, dass sich auch Förderschulpädagogen (deren angestammte Schulform sich vielfach im Auflösungsmodus befindet) auf Grundschulleitungen bewerben dürfen (heute häufig vakante Positionen), packte Penczek „die Chance beim Schopfe“ und bewarb sich erfolgreich nach Bassen.

Hohe Sach-, Sozial- und Leitungskompetenz stehen, wie Dezernent Dettling verriet, in Penczeks schulbehördlicher Personalakte zu Buche. All das bringt der 54-Jährige auch in verschiedene Ehrenämter ein: als Leiter und Theaterspieler der Daverdener Freilichtbühne sowie als Langwedeler Vize-Parteichef und Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat. Dass er bei seinem vielfältigen gesellschaftlichen Engagement auch jahrelang Personalrat der Schule am Walde war, versteht sich da fast von selbst.

Erster Förderschullehrer in Grundschulleitung

Kreisweit ist Penczek nach Worten von Dettling der erste – leitungserfahrene – Förderschullehrer, der eine Grundschulleitung übernimmt. Nebeneffekt: Die bislang extern besetzten Förderstunden an der inklusiven Bassener Grundschule erteilt nun der Rektor selbst.

Eine seine Herausforderungen als Schulleiter wird die Umsetzung des schon geplanten Ganztagskonzepts sein. Dabei begleiten ihn die guten Wünsche des Schuldezernenten und auch die von Bürgermeister Manfred Cordes, der Penczek zum Willkommen und zum Einlesen in die örtlichen Gepflogenheiten die dicke Bassener Chronik schenkte. Einen „Erste-Hilfe-Korb“ überreichten die Elternvertreterinnen – mit „extra langen Geduldsfäden“, einer Batterie, falls der Akku mal leer ist, Portionstütchen für den Kaffee zwischendurch und, „für den Fall, dass alles nur noch nervt“, einem Tütchen „Glitzer zum Drüberstreuen“.

Die Kolleginnen um Konrektorin Karola Wessel zeigten tolerante Größe und beschenkten den Bayern-Fan im Werder-Land mit rot-weißen Fanartikeln. Humorvoll philosophierten sie über die drei Leidenschaften ihres neuen Schulleiters: Theater, Politik und Fußball. Ihr Beitrag schloss mit einem „Willkommen im Verein!“, das hörbar von Herzen kam.

pee