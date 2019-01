Oyten – Nicht einmal eine Minute dauert es und das Publikum schmilzt dahin wie Eis im Hochsommer. Wenn Henning Pertiet und Christian Willisohn als die wohl besten Klavierinterpreten von Blues, Ragtime und Boogie Woogie in die Tasten greifen, leuchten die Augen und wippen die Füße im Publikum. So wie beim dreistündigen Jahresabschlusskonzert am Sonntagabend im Oytener Rathaussaal. Vor relativ gut besuchter Kulisse ließen der Verdener Pertiet und der Münchener Willisohn ihre Finger über die Klaviatur sausen – Jazz, Blues, Boogie Woogie und Ragtime gab's vom Feinsten und frei improvisiert.

Im traditionellen Oytener Jahresabschlusskonzert, zu dem sich Pertiet jedes Jahr einen anderen Partner einlädt und in dem diesmal Christian Willisohn den Part des kongenialen Partners übernahm, trafen zwei Größen der Jazz- und Blues-Szene aufeinander, um miteinander zu spielen – Perfektionismus gepaart mit Improvisationstalent. Sofort entstand eine Nähe zwischen Interpreten und Publikum, die beide Seiten genossen.

So ging es den ganzen langen Abend. Pertiet und Willisohn, der sein Publikum in den ursprünglichen Blues mit Herz und Hand hineinsog, spielten im Wechsel mal im Duett, mal solo.

Christian Willisohn spielt sich seit vielen Jahren mit hoher Musikalität, großer Kreativität und viel Emotion in die Herzen seiner Fans. Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts startete seine Karriere in der Münchener Clubszene. Von München aus jettete er um den Globus, füllte Konzertsäle und Clubs in Sydney, Wien, Luzern, Kopenhagen oder Montreux. Längere Zeit hielt er sich in Chicago und New Orleans auf, was ihn musikalisch prägte. Henning Pertiet ist ebenfalls seit vielen Jahren eine feste Größe der Blues- und Boogie-Szene und hat ein ganz eigenständiges musikalisches Profil entwickelt. Er teilte die Bühne schon mit vielen internationalen Stars des Genres und immer wieder trat er mit seinem 2017 verstorbenen Onkel Gottfried Böttger auf. Zu seinen Ehren spielte Pertiet in Oyten einen Boogie Woogie, den die beiden oft gemeinsam gespielt hatten: „Ich bin mir sicher, Gottfried schaut auf uns herab und freut sich.“ woe