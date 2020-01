Bassen – Der eine geht, der andere kommt. Der bisherige stellvertretende Bassener Ortsbrandmeister Holger Mindermann übernimmt Anfang April das Amt des Gemeindebrandmeisters und gab seine Führungsaufgabe in der Ortsfeuerwehr deshalb jetzt ab. Zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister wählte die Freiwillige Feuerwehr Bassen in ihrer gut besuchten Jahreshauptversammlung am Wochenende Ralf Budelmann.

Zum Auftakt der Tagung im Feuerwehrgerätehaus ließ Ortsbrandmeister Matthias Meyer das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres Revue passieren. 29 Mal rückte die Bassener Wehr 2019 aus: zu acht Bränden, zwei Brandwachen und 19 sogenannten technischen Hilfeleistungen vor allem bei Verkehrsunfällen – darunter auch schwerste, psychisch extrem herausfordernde Einsätze im Oytener und Ottersberger Raum.

Viele Stunden investierte die Mannschaft zudem in die Aus- und Fortbildung. Aktuell zählt die Ortsfeuerwehr Bassen 88 Aktive in der Einsatzgruppe, 32 Kameraden in der Altersabteilung und 27 Nachwuchsretter in der Jugendfeuerwehr.

Neue Aktive haben ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Diese beförderte Ortsbrandmeister Meyer vom Anwärter zum Feuerwehrmann – namentlich Falco Bruns, Niko Gilster, Jesco Henke, Leon Knobelsdorf, Marlon Kreitzireck, Ole Lübbers, Felix Oedekoven, Jan Wessel und Andreas Kopp. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Jarno Lindhorst und Lukas Dinter, zur Hauptfeuerwehrfrau Vanessa Viergutz, zum Hauptfeuerwehrmann Mirco Viergutz und Hendrik Wickbrand sowie zum ersten Hauptfeuerwehrmann Cord Oetjen und Carsten Mattfeld. Zum Löschmeister wurde Heiko Heemsoth von Gemeindebrandmeister Thomas Weidenhöfer ernannt. Für 50 Jahre Treue zur Feuerwehr ehrte der Gemeindebrandmeister die Bassener Albert Duhn jun. und Heinrich Heemsoth sowie für 70 Jahre Verbundenheit zur Ortsfeuerwehr Hermann Cordes, Johann Ellmers, Hermann Künning und Johann Mindermann.

Ortsbrandmeister Matthias Meyer informierte in der Versammlung über eine geplante Baumaßnahme am Feuerwehrhaus. Dabei soll die Zufahrt für nach Einsätzen einrückende Feuerwehrfahrzeuge optimiert werden, damit es zu keinem Stau in Richtung Radweg oder Straße kommen kann. Die Maßnahme ist für Ende dieses Jahres angedacht.

In ihren Grußworten bedankten sich Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling, Bürgermeisterin Sandra Röse und Feuerwehrausschussvorsitzender Hermann Ehlers für den ehrenamtlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer zum Wohl der Allgemeinheit. woe