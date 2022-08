Helfer für die Oytener Retter

Von: Petra Holthusen

Sie führen den jungen Förderverein für die Freiwillige Ortsfeuerwehr Oyten: (v.l.) Mirco Hemmerich, Nils Gessler, Maik Kimmig, Nadine Bohlmann, Kira Jaentsch, Ralf Rau und Michael Bohlmann. © FFW

Oyten – Wenn arbeitsreiche Ehrenämter zu verteilen sind, stehen die Bewerber selten Schlange. Als voriges Jahr die Gründung eines Fördervereins für die Freiwillige Ortsfeuerwehr Oyten aktuell wurde und damit die Suche nach einem Vorstand, wollte Michael Bohlmann im Interesse der Sache nicht lange rumeiern. „Ich mach’s“, erklärte er dem Ortskommando. Heute zählt der Förderverein bereits 200 Unterstützer und hat schon einige Anschaffungen für die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr finanziert. Weitere Förderer sind gern gesehen.

Mit Gründung und Führung des Fördervereins halste sich der 54-jährige Sagehorner neben dem aktiven Feuerwehrdienst und dem kommunalpolitischen Engagement im Gemeinderat ein weiteres Ehrenamt auf. „Aber wenn ich etwas mache, dann läuft das auch“, bekräftigt Bohlmann. Ruckzuck hatte er die benötigten Gründungsmitglieder und Vorständler um sich geschart – ihn eingerechnet sieben an der Zahl, darunter auch seine Frau.

Michael Bohlmann übernahm den Vorsitz, Ralf Rau seine Stellvertretung. Nadine Bohlmann ist Kassenwartin, Mirco Hemmerich ihr Vertreter. Zum Schriftführer wurde Nils Gessler gewählt, zu seiner Vertreterin Kira Jaentsch. Als Beisitzer fungiert Jugendfeuerwehrwart Maik Kimmig im Vorstand. „Mir war es wichtig, auch zwei von der Jugendfeuerwehr dabei zu haben, die ja vom Förderverein besonders unterstützt wird“, betont Bohlmann. Bis auf seine Frau sind alle Vorständler in der Ortsfeuerwehr aktiv.

Dringlich war die Gründung eines Fördervereins geworden, um Spenden und Zuwendungen sowie Ausgaben künftig rechtssicher zu verwalten. Das jahrzehntealte Spendenkonto der Oytener Feuerwehr genügte neueren Vorgaben nicht mehr und hatte ausgedient. Für die rechtsfeste Satzung holten sich die Oytener nachbarschaftlichen Rat bei den Feuerwehrfördervereinen in Bassen und Langwedel, und am 11. Oktober brachten sie ihre eigene Satzung auf den Weg. In rekordverdächtig kurzer Zeit schafften sie es zum Eintrag ins Vereinsregister, der vom 11. November datiert. Was zum einen Bohlmanns Zielstrebigkeit zu verdanken ist und zum anderen „sehr netten Mitarbeitern beim Finanzamt und Amtsgericht, die uns geholfen haben“, betont Bohlmann. Fallstricke gibt es bei einer Vereinsgründung nämlich reichlich.

Mit der Gründung des Fördervereins wurde die finanzielle Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr organisatorisch auf neue Füße gestellt. Förderer gab es schon immer – nämlich Menschen, die ihre Dankbarkeit und Anerkennung für die Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft und den hohen persönlichen Einsatz der ehrenamtlichen Brandschützer durch Geldspenden zum Ausdruck bringen. Zu den Spendern gesellen sich jetzt Vereinsmitglieder, die einen Jahresmindestbeitrag zahlen. Der beläuft sich auf 60 Euro für Privatpersonen und auf 120 Euro für Firmen. Aktive und passive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Oyten zahlen 12 Euro Jahresbeitrag, wenn sie dem Verein beitreten möchten. Ob kleine und größere Spenden oder Mitgliedsbeiträge – jeder Euro ist den Feuerwehrförderern willkommen. Dass der Verein bereits 200 zahlende Unterstützer zählt, macht Bohlmann ebenso stolz wie die Tatsache, „dass die meisten der regelmäßigen Einzahler auf das frühere Spendenkonto dabei geblieben und dem Förderverein beigetreten sind“.

Unter anderem hat der Verein schon ein Versorgungszelt für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Und wenn der 10 bis 18 Jahre alte Nachwuchs jetzt mit 22 Leuten zum Feuerwehrzeltlager nach Hameln fährt, zahlen die Förderer für jedes Kind 35 Euro Zuschuss. Mit an Bord ist auch die neu gekaufte Lautsprecherbox für Durchsagen im Zeltlager und bei Wettbewerben.

Die aktiven Einsatzkräfte will der Verein als nächstes mit einem Einsatzpavillon und Rollwagen zum Schieben statt Schleppen von Ausrüstung unterstützen. Ausstattung eben, die Bohlmann zufolge nicht im Budget der Gemeinde für ihre Ortsfeuerwehren vorgesehen ist, die den Rettern und Brandbekämpfern ihre Arbeit aber erleichtert und die Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen weiter verbessert. Fördern will der Verein zudem Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen, die der Kameradschaftspflege und dem Zusammenhalt dienen.

Das Geld dafür tragen die Beitragszahler und Spender zusammen, deren Zahl noch deutlich steigen soll und die mit ihrer Unterstützung im Grunde sich selbst Gutes tun: „Letztendlich“, so Bohlmann, „profitieren alle Bürger und Unternehmen, indem sie Tag und Nacht auf eine gut ausgebildete, modern ausgestattete, hoch motivierte und leistungsstarke Feuerwehr zählen können.“ Deren Einsatzkräfte im Übrigen ihren Dienst an der Gesellschaft in ihrer eigenen Freizeit leisten.

Infos und Kontakt

Wer den Förderverein für die Freiwillige Ortsfeuerwehr Oyten unterstützen möchte, erreicht den Vorsitzenden per E-Mail an info@fvfof-oyten.de und unter 0172 / 8955977. Nächste Woche wird dieser Zeitung ein Info-Flyer des Vereins beigelegt. Beim Tag der offenen Tür am 28. August am Feuerwehrhaus in Oyten ist der Förderverein mit einem Infostand vertreten und wirbt um Mitglieder.