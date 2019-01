Ein Hauch von Ally Pally

Oyten – Während im legendären Londoner Alexandra Palace, dem Ally Pally, die Weltmeisterschaft der Darts-Profis über die Bühne ging, die Abend für Abend Tausende im Saal und noch mehr Fans an den Fernsehbildschirmen elektrisierte, gaben sich in der Sporthalle an der Stader Straße ambitionierte Freizeit-Pfeilewerfer aus der Region ein Stelldichein an den runden Dartboards mit den winzigen Triple- und Doppel-Zahlenfeldern und dem roten Bull’s Eye in der Mitte. Wie immer „zwischen den Jahren“ hatten die „Dart Moor Devils“, die Dartsparte des TV Oyten, zu einem offenen Steeldart-Turnier eingeladen – diesmal zur vierten Auflage.

59 Dartspieler – und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr – begrüßte Sven Ristau, Abteilungsleiter der Darter im TV Oyten, zu dem Turnier, bei dem die Aktiven mit ihren fliegenden Pfeilen einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellten, dass Darts kein Kneipenzeitvertreib ist, sondern eine strategische Präzisionssportart, für die man neben der ausgefeilten Wurftechnik auch richtig flink im Kopf sein muss.

Für das Jahresabschlussturnier der „Dart Moor Devils“ hatten die Helfer in der einen Hallenhälfte den Boden mit Teppich ausgelegt und elf Stellwände mit Boards aufgebaut. Fünf weitere Dartscheiben waren im Umkleide- sowie im Eingangsbereich installiert, so dass den Turnierteilnehmern aus dem Kreis Verden, den benachbarten Landkreisen und aus dem Bremer Stadtgebiet insgesamt 16 Boards zur Verfügung standen.

Die Vorrunde wurde in Gruppen ausgespielt, danach ging's im K.o.-System weiter und die Zahl der erforderlichen Satzgewinne steigerte sich. Die Finalspiele trugen die Besten auf einer Bühne am Finalboard aus – mit Kameraübertragung der Dartscheibe und der geworfenen Ergebnisse auf eine Leinwand und mit Ansage der erzielten Punkte durch einen Caller – so wie bei den Profis.

„59 Teilnehmer, darunter zwölf Jugendliche – von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Anmeldungen“, freute sich der Chef der „Dart Moor Devils“, Sven Ristau, über die wachsende Beliebtheit des offenen Steeldart-Turniers kurz vor dem Jahreswechsel in Oyten. „Angefangen sind wir vor vier Jahren mit zehn Startern. Und so wie es aussieht, werden sich dieses Jahr zu unserem Turnier noch mehr Teilnehmer anmelden. Das professionelle Ambiente reizt viele Spieler, an unserem Turnier teilzunehmen“, ergänzte Turnierleiter Ristau.

„Dart ist ein mentaler Sport, so wie das Schießen. Es erfordert eine gute Auge-Hand-Koordination“, erklärte Oytens Chefdarter. Was von außen vielleicht einfach aussieht, ist es ganz und gar nicht, zumal der Werfer in einer gewissen Reihenfolge eine bestimmte Punktzahl von oben 'runterwerfen und dabei zudem ordentlich mitrechnen muss bis zum erfolgreichen Check-out.

Die Jugendklasse gewann beim Oytener Turnier Silas Christiani (13), der in der Bremerhavener Dartliga spielt, vor Janik Vonau (14) und Felix Oetjen. Bei den Erwachsenen warf sich Kai Blohm von den „Dart Devils Drochtersen“ zum Turniersieg und verwies Patrick Tischmann und Lena Zollikofer aus Bremen auf die Plätze. Oytens bester Werfer, Dragos Toma, zog nach der Gruppenphase in die K.o.-Runde ein. Allerdings war nach dem zweiten K.o.-Spiel das Turnier für ihn beendet. Dragos Toma stand also dicht vor dem Einzug in die Finalspiele und kam als einziger Oytener „Dart Moor Devil“ an diesem Tag soweit.

Gespielt wurde in Oyten übrigens um Pokale und die Ehre, nicht um Geldpreise. Die eingenommenen Startgelder kommen vielmehr der Jugendarbeit in der Dartsparte zugute“, wie Sven Ristau berichtete. woe / pee