Schulbeste des plattdeutschen Lesewettbewerbs ermitteln ihre Kreissieger

Sie halten die Sprache lebendig

+ © Sommerfeld Die Sieger des plattdeutschen Lesewettbewerbs freuen sich mit Christian Sander von der Kreissparkasse und den Organisatorinnen Frauke Lange-Lork und Heike Bockelmann (hinten von rechts). © Sommerfeld

Oyten - Von Inka Sommerfeld. Für jeden Sieger gab es zweimal Applaus: einmal, als der Name genannt wurde, und dann, als der Sieger mit Urkunde und Gutschein in der Hand die Bühne verließ. Am Dienstagnachmittag wurde in der Aula der IGS Oyten der Kreisentscheid des plattdeutschen Lesewettbewerbs ausgetragen und wurden die Besten geehrt. Dazu brachten die Schüler ihre Eltern und Lehrer mit. Die Schlagzeugklasse stimmte auf die Siegerehrung ein, bevor Schulleiterin Maria Schmidt die Gäste willkommen hieß und unter Gelächter des Publikums gestand: „Ich kann kein Plattdeutsch sprechen, deshalb ist meine Begrüßung nur kurz.“