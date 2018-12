„Hätte es nicht geglaubt“

oyten - Von Lisa Duncan. Deckung von Grundbedürfnissen wie Unterkunft, Nahrung und Kleidung, war gestern – mittlerweile gehe es vermehrt darum, dass Geflüchtete mit Bleibeperspektive sich beruflich fortbilden und ihre Sprachkenntnisse weiter ausbauen. Das berichtet Nadine Frerks, Vorsitzende des Vereins „Oyten hilft“. Nach Angaben der Gemeinde haben 60 Prozent der in Oyten lebenden Geflüchteten eine feste Arbeitsstelle. Ein Jahr des Wandels hat auch der Verein „Oyten hilft“ hinter sich. So haben die Ehrenamtlichen den Betrieb der Kleiderkammer im ehemaligen Aldi nach knapp zwei Jahren eingestellt.

„Das hat uns alle traurig gestimmt, aber die Kleiderkammer hatte sich vom Erstausstatter hin zur Begegnungsstätte entwickelt“, berichtet Nadine Frerks. Der Bedarf sei schlicht und einfach nicht mehr da gewesen – was man durchaus als positives Signal in Richtung Integration werten kann: „Viele beziehen mittlerweile keine Sozialleistungen mehr, sondern sind in Lohn und Brot und können sich selber Sachen kaufen.“ Eine Entwicklung, die die Vereinsvorsitzende mit Stolz erfüllt.

„Oyten hilft“ gründete sich im Mai 2016. 42 ordentliche Mitglieder zählt der Verein derzeit. Hinzu kommen laut Frerks noch einmal 20 bis 30, die gelegentlich dabei sind, wenn der Hilfeverein selbst noch zusätzliche Hilfe für einzelne Aktionen benötigt.

Stichwort freier Wohnungsmarkt: „Es ist nach wie vor sehr schwer, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden, wenn der Bewerber Migrationshintergrund hat“, weiß Frerks. Manche Vermieter finden schnell Ausflüchte, wenn sie nur den nichtdeutschen Namen am Telefon hörten. Während die Kleiderkammer eingestellt ist, will der Verein die Fahrradkammer, die ebenfalls im Aldi untergebracht war, weiter betreiben – am neuen, ebenfalls zentral gelegenen Standort. Er soll Frerks zufolge aber erst im nächsten Jahr bezogen werden: „Jetzt gehen wir erstmal in die Winterpause.“ Mobilität, und nichts anderes ermöglicht ein eigenes Pedalgefährt, sei weiterhin ein Thema. Darum werden Fahrradspenden weiterhin gern angenommen. Ansprechpartnerin ist Oytens Integrationsbeauftragte Christa Junge (Telefon: 04207/ 914045 oder E-Mail: christa.junge@oyten.de).

Sprachförderung weiterhin wichtig

Der Verein ist in Unterbereiche gegliedert. Dazu gehören, neben „Mobilität“, auch die Foren „Arbeit“, „Kultur“ und „Sprache“. Letzteres sei immer noch ein sehr wichtiger Teil. „Nur Kurse reichen nicht aus. Man muss die Leute zum sprechen bringen“, sagt Frerks. Mit hinein spiele auch der Familiennachzug, der sich auch in Oyten immer mehr bemerkbar mache. Unter den Geflüchteten, größtenteils aus den Ländern Syrien, Afghanistan, der Elfenbeinküste und Eritrea, zu Anfang der Einwanderungswelle im Jahr 2015 fast nur junge Männer, befinden sich nun zunehmend auch Frauen und Kinder.

Plätze für Kurse seien bis zum Niveau B1 relativ leicht zu finden. Allerdings werde es schwierig, sobald es über dieses Niveau hinausgeht, so Frerks. Und für berufsspezifisches Vokabular sei ohnehin mehr Lerneinsatz vonnöten.

Zu den regelmäßigen Angeboten von „Oyten hilft“ zählt der Frauenkreis, bei dem immer mittwochs in Kooperation mit der Caritas Themen wie das Führen eines Haushaltsbuchs und das Erklären von Formularen auf den Tisch kommen. Auch bei den Sprachcafés gibt es Themennachmittage.

Weitergeführt werden sollen auch die haushaltsnahen Dienstleistungen. Laub harken, Hecke schneiden oder Unkraut jäten – ältere Menschen können gegen eine symbolische Gebühr die Hilfe einer geflüchteten Person, die in Oyten wohnt, in Anspruch nehmen. „Oyten hilft“ vermittelt auch in der Hoffnung, das der regelmäßige Kontakt die Sprache verbessern hilft und eventuell sogar sozialen Anschluss ermöglicht.

Als neues Projekt hat „Oyten hilft“ sich nun des ehemals von den Rotariern betreuten Mentoring-Angebots „Schüler helfen Schülern“ angenommen. „Das übernehmen wir sehr gerne, denn wir können damit auch Schülern mit Flucht- oder Migrationserfahrung helfen.“ Seit November betreut der Verein 14 Schüler im Bildungstandem. Darüber hinaus fühle sich der Verein dem Oytener Lions Club verbunden, der 2018 eine große Spende überreichte. „Hätte man mich im Jahr 2015 gefragt, ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten“, zieht Frerks ein durchweg positives Fazit. Ein Miteinander, das nicht allein auf die Ehrenamtlichen zurückzuführen sei: „Wir sind auch froh, dass unsere Neubürger uns keine Steine in den Weg legen.“

www.oyten-hilft.de