Oyten - Elke Twesten, Mitglied der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Niedersächsischen Landtag, besuchte jetzt gemeinsam mit Parteifreunden aus dem Ort und dem Kreis die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Oyten.

Hauptsächlich informieren wollte Twesten sich über den Themenorientierten Unterricht als Herzstück des pädagogischen Konzepts der IGS – für die Landespolitikerin eine Schule mit Modellcharakter – und über die Funktion des Lernbüros. Auskunft gaben Schulleiter Reinhard Ries, die stellvertretende Schulleiterin Claudia Seidler sowie Lehrerin Maria Schmidt.

Im Lernbüro, so die Pädagogen, erwerben und entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in einer zweiten Fremdsprache. Dabei werden die Lerninhalte in Form von vorgegebenen, aufeinander abgestimmten Bausteinen (= Lerneinheiten) erarbeitet. Die Bearbeitung dieser Bausteine erfolgt angepasst an die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler, die dabei verschiedene Arbeitsweisen und „Zugangswege“ nutzen. Jeder Baustein wird beendet mit einem Leistungsnachweis und der Vergabe eines Zertifikats. „Mit fortgeschrittener Selbstständigkeit“, so Maria Schmidt, „entscheiden die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbst, welches Fach sie an welchem Tag und in welchem dafür zur Verfügung stehenden Block bearbeiten.“ Im Lernbüro helfen die Schüler sich gegenseitig beim Lernen, werden individuell von Lehrkräften betreut und erhalten regelmäßig Leistungsrückmeldungen. Geplant werden die Einheiten im Lerntagebuch, reflektiert in Tutoren-Gesprächen. Im Lernbüro stehen Bücher, Arbeitshefte und Computerarbeitsplätze zur Verfügung, zur Auswahl Arbeitsformen wie Einzel-, Partnerarbeit oder „Stammtische“.

Für Elke Twesten, die dem Niedersächsischen Landtag seit 2008 angehört, war es der erste Besuch an der IGS Oyten. Ein wesentlicher Grund dafür: „Gute Konzepte sprechen sich herum.“ häg