Back- und Dreschfest beim Heimatverein Oyten zieht viele Besucher an

Von: Tobias Woelki

Werner Gerken, Vorsitzender des Heimatvereins Oyten, und Holger Cordes (v.l.), einer der Traktoraussteller. © Woelki

Oyten – Diese Maschinen sind zwar offensichtlich schon in die Jahre gekommen, aber sie laufen weiter einwandfrei. Eine Langlebigkeit, die besonders technikaffine Menschen immer wieder fasziniert. Was in den 30er- bis 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts aktueller Stand der Technik war, steht heute im Museum oder bei Privatleuten in der Scheune. Doch manchmal holen ihre Besitzer die alten Triebwerke wieder hervor und zeigen sie der Öffentlichkeit. So geschehen jetzt am Sonntag beim Dresch- und Backfest des Heimatvereins Oyten.

Draußen stand historische Technik, drinnen im Oytener Heimathaus tobte bei Kaffee, Kuchen und guter Musik das Leben. „Marlies Esselmann und Bernd Ivers hatten Kürbisbrote und 25 Bleche Butterkuchen gebacken, die schnell alle waren. Bei dem doch windigkalten Wetter lag der Fokus beim Butterkuchen mehr auf dem Außer-Haus-Verkauf“, sagte Werner Gerken, Vorsitzender des Heimatvereins Oyten.

Zum Auftakt des Fests gegen Mittag bot der Heimatverein Oyten selbst gemachte Erbsensuppe an. Vereinsmitglied Manfred Gloystein hatte 80 Liter Eintopf gekocht, die nach rund 80 Minuten verkauft waren. Während sich im Heimathaus die Stimmung dem festlichen Siedepunkt näherte, bestaunten draußen Gäste die historischen Schlepper, die alte Dreschmaschine aus den 30er-Jahren und den Junker-Gegenkolbenmotor, der immer noch wie ein Uhrwerk läuft. Denn eine Gruppe um Johann Esselmann stellte vor dem Heimathaus die Technik aus und demonstrierte das Dreschen wie zu Großmutters Zeiten. Zahlreiche Besucher versammelten sich an der Dreschmaschine, „die zwischen den 30er- und 50er- Jahren vielfach auf kleinen landwirtschaftlichen Höfen zum Einsatz kam, weil sie eine kostengünstige Lösung war“, schildert Holger Cordes, und fügte noch an, dass „die Dreschmaschine von einer Hagedorn-Maschine angetrieben“ wird.

Highlight für technikaffine Besucher: Beim Back- und Dreschfest des Heimatvereins Oyten konnte man unter anderem die alte Dreschmaschine in Aktion erleben. © Woelki

Bestens restauriert, erfüllten Dreschkasten und Antriebstraktor ihre Aufgaben. Korngarbe um Korngarbe verschwand im Schlund der Maschine, die das lose Stroh ausstieß und die Körner in die flink gewechselten Säcke rieseln ließ. Ein weiteres Highlight war der Junker-Gegenkolbenmotor – ein Modell, das in der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts in vielen Maschinen zum Einsatz kam. „Der Gegenkolbenmotor, den wir hier zeigen, hat viele Jahre ein Laubgebläse im Bremer Bürgerpark angetrieben“, berichtete Aussteller Holger Cordes.