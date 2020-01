Oytener Politik unterstützt Bau eines Solarkraftwerks südlich der Kläranlage

„Grundsätzlich gutes Projekt“

+ © dpa Unterstützung hat die Oytener Politik der Firma Belectric für ihr an der Kläranlage geplantes Solarkraftwerk signalisiert. Auf nach aktuellem Stand gut sieben Hektar Ackerland sollen hier großflächig Felder mit Solarmodulen aufgebaut werden, die das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. © dpa

Oyten - Als richtungsweisend in Zeiten des Klimawandels und Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung bewertet die große politische Mehrheit in Oyten den vom Unternehmen Belectric am Klärwerk an der Schaphuser Dorfstraße geplanten Bau eines Solarkraftwerks. Bis auf die AfD unterstützen alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das Vorhaben.