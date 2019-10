Grünstreifen weicht Pflasterung

Unnötige Versiegelung? Anwohner kritisieren Baumaßnahme am Grenzweg in Bassen

+ Steinpflaster statt Grünstreifen: Andreas Ulrich ist empört, weil die Baumaßnahme eine weitere Bodenversiegelung bedeute. Den selbst gesetzten Walnussbaum hat er jedenfalls erst mal in Sicherheit gebracht. Fotos: Schmidt

Bassen – Am Mittwoch fanden Anwohner des Grenzwegs in Bassen ein Informationsblatt der Gemeinde in ihren Briefkästen: Ab Mitte der Woche werde aufgrund wiederholter Beschwerden der Grünstreifen entlang des Fußweges entfernt und gepflastert. Unterzeichnet war das Schreiben vom ausführenden Bauunternehmen aus Rotenburg und Oytens Bürgermeister Manfred Cordes (SPD).