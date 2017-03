Bremerhavener Basketball-Profis werben an der Grundschule Bassen

Bassen - Wer in Bremen, Bremerhaven und umzu Eisbären hört, denkt vielleicht als erstes an die vierbeinigen Stars im Zoo am Meer – aber spätestens als zweites an die gleichnamigen Basketballer.

Aktuell gehen die „Eisbären Bremerhaven“ in der Basketball-Bundesliga auf Platz 13 auf Punktejagd und freuen sich über eine große Fangemeinde in der Region.

Showtraining und Autogramme

+ Den Korb fest im Visier: Karvel Anderson beim Wurf. © Woelki Gestern reisten mit Karvel Anderson (25) und Sebastian Schmitt (21) zwei Profis der Bremerhavener Eisbären in Bassen an, um in Begleitung von Dejan Stojanowski, Jugendtrainer bei den Eisbären, bei den Kindern in der Grundschule beste Werbung für ihren Sport zu betreiben. Neben einem trickreichen Showtraining beantworteten die Basketballer viele Fragen und verteilten Autogramme.

Initiiert hatte den prominenten Besuch Dennis Lorenz von der Basketballgemeinschaft Bierden-Bassen-Achim (BG Biba), der in dieser Woche zusammen mit Trainern der Eisbären in einem Sportprojekt den Bassener Grundschülern Basketball nahe bringt. Zum Auftakt machten gestern die beiden Bundesligaspieler den Kindern ordentlich Lust auf ihren Sport.

Nationalspieler vom FC Bayern nach Bremerhaven

„Die Eisbären Bremerhaven möchten den Basketball in der Region populärer machen und für ihren Sport werben“, berichtete Alexander Jung, Jugendtrainer der BG Biba. Mit Spiel und Spaß sollen die Kinder an den Sport herangeführt werden. Jung: „Durch die Aktion erhoffen wir uns, dass mehr Kinder in Zukunft in der BG Biba Basketball spielen.“ Zur kommenden Saison 2017/18 hat die BG Biba bereits vier männliche und drei weibliche Jugendmannschaften in den Altersstufen U 10 bis U 17 für den Punktspielbetrieb gemeldet. Alexander Jung, Jochen Miesner, Dennis Lorenz und Katrin Schlemminger bauen seit neun Monaten mit hohem Einsatz die Jugendabteilung auf.

Eisbären-Jugendtrainer Dejan Stojanowski begrüßte gestern die große Runde in der Bassener Sporthalle und stellte die Bundesliga-Spieler vor. So erfuhren die Schüler, dass Nationalspieler Sebastian Schmitt noch in der vorigen Saison bei Bayern München spielte, Vize-Pokalsieger wurde – und nach Bremerhaven wechselte, „um viel öfter spielen zu können, als auf der Bank zu sitzen“.

woe