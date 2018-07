Großbrand in Brammer verhindert

+ Als die Bassener Feuerwehr im Brammer-Wäldchen eintrifft, haben Landwirte mit Feuerwehrausbildung schon fast alles abgelöscht. - Foto: Woelki

BASSEN-BRAMMER - Ein Großbrand in Bassen-Brammer wurde verhindert, berichtet die Bassener Feuerwehr. Rund 50 Quadratmeter Wald waren demnach dort am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Das schnelle Eingreifen von Landwirten mittels eines Radladers und eines Gartenschlauchs habe dann Schlimmeres verhindert.