Martin Mindermann zeigt kostbare Raku-Arbeiten bei den Tagen des offenen Ateliers

International unterwegs und beachtet, zeigt der Oytener Keramikkünstler Martin Mindermann im November seine neuesten Arbeiten in seiner heimischen Werkstatt – nochmal zu sehen am kommenden Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für manche seiner Keramiken fertigt Mindermann aufwendige Schablonen an.

Oyten - Schön von außen, schön von innen, so beschreiben Keramikfreunde die Raku-Arbeiten des Oytener Künstlers Martin Mindermann. Seine Gefäße, die er in einem aufwendigen Verfahren bei mehr als 1.000 Grad Hitze auf dem Außengelände seines Hofs an der Oytermühle brennt, bergen immer wieder Überraschungen.

Und auch bei der Farbgebung steigert der Keramikkünstler seinen eigenen Anspruch von Jahr zu Jahr. Davon können sich Interessierte bei den regionalen Tagen des offenen Ateliers ein Bild machen – am kommenden Samstag und Sonntag ist auch Mindermanns Werkstatt an der Oytermühle 11 nochmal für Besucher geöffnet, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Mindermanns neueste Arbeiten beeindrucken mit goldenen Einschlüssen, die mal wie ein Fächer, mal wie zufällig unregelmäßig auf die Oberflächen der Keramiken aufgebracht sind. Sie heben die Risse im Material hervor, die beim Raku-Brand entstehen und sich wie eine feine Äderung mal mehr, mal weniger deutlich über alle Gefäße ziehen. Kräftiges Rot, leuchtendes Grün und dann das Gold lassen die Arbeiten kostbar erscheinen – und das sind sie auch. Keines der Gefäße gibt es doppelt. Raku ist immer original, was es für Sammler so attraktiv macht.

In farblichem Gegensatz zu den kräftig leuchtenden Werken stehen hellblaue Gefäße, die zart und kompakt zugleich anmuten. Um die Leuchtkraft seiner Werke zu verstärken, kleidet Mindermann sie im Inneren golden aus. Der Effekt wird mehr als verdoppelt, wenn man ein Teelicht hineinstellt. Dann scheint die Keramik zu glühen und verbreitet eine magische Anziehungskraft. Keine Lampe bringt es fertig, eine solche Magie zu entfalten.

Mindermann weiß nie, wenn er eine Arbeit aus dem Feuer holt, ob der Brand gelungen ist und ob Äderung und Farbe miteinander in Einklang gekommen sind. „Ich experimentiere immer, und wenn ich auf eine Ausstellung hinarbeite, gehe ich auch das Risiko ein, dass manche Gefäße nicht perfekt aus dem Brand kommen. Dann habe ich wenig anzubieten, aber so ist es nun einmal“, erzählt der Keramiker mit Gelassenheit. Nach wie vor ist er mit Ausstellungen auf internationaler Ebene unterwegs und ruht sich dabei nie auf seinen Lorbeeren aus. Als weltweit beachteter Künstler führt ihn seine Passion um die ganze Welt: Kurse in Frankreich, Ausstellungen in Wales, Workshops in Caracas/Venezuela, Busan/Südkorea oder Pretoria/Südafrika, dann wieder internationale Keramikmessen in Jingdezhen/China oder Lehraufträge an der Hochschule für Künste in Bremen und der staatlichen Keramikerschule in Landshut. Dazwischen wird im eigenen Atelier in Oyten gearbeitet.

In Mindermanns Vita tauchen Auszeichnungen auf, die staunen lassen: Euregio-Preis des Töpferei-Museums Raeren/Belgien, Bayrischer Staatspreis inklusive der begehrten Goldmedaille, Bremer Förderpreis für Kunstkeramik – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Moderne Kunstzentren wie das New Yorker Guggenheim-Museum kaufen Mindermanns Arbeiten an, und Sammler machen weite Wege zu seinen Ausstellungen.

Bei allem Erfolg ist Martin Mindermann ein Mann der leisen Töne und der bescheidenen Art. Öffnet er sein Atelier für Publikum, bittet er stets andere Künstler hinzu, die bei ihm ausstellen. Jetzt im November ist es der Bremer Maler und Zeichner Hilmar Noerenberg, dessen gegenständliche Kreidezeichnungen die Atelierwände schmücken und die sich in einer unaufdringlichen Farbgebung wunderbar mit den Arbeiten Martin Mindermanns ergänzen. Mit von der Partie ist auch Elisabeth Wischeropp, mit der der Oytener eine Ateliergemeinschaft pflegt. Sie zeigt maritime Motive auf Keramik, die wiederum die Handschrift Mindermanns trägt.

kr