Gewitterfront fordert die Feuerwehr

Einsätze nach Sturmböen und unwetterartigem Regen im Nordkreis

In beide Richtungen ging auf der Autobahn1 zwischen Oyten und Posthaussen nichts mehr.

Landkreis/Oyten – Ein Unwetter hat am Samstagnachmittag im Nordkreis zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehr geführt. Während im Raum Verden alles ruhig blieb, sorgte die Gewitterfront in Oyten-Bassen und auf der Autobahn 1 für Schäden, Verkehrsbehinderungen und heikle Situationen. Da Bäume umstürzten und beseitigt werden mussten, kam es zu Staus. Betroffen war vor allem die Autobahn 1 zwischen Oyten und Posthausen in beide Richtungen.