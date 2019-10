Gemischte Gefühle

Oyten - Von Petra Holthusen. Manfred Cordes geht mit „gemischten Gefühlen“: „Ich bin ja nicht der, der schon lange auf die Rente wartet.“ Im Gegenteil: Mit 63, wenn andere sehnlich ihre Tage bis zum Ruhestand zählen, war Cordes vor fünf Jahren nochmal in eine weitere Amtszeit als Bürgermeister gestartet. Weil „wir ein sehr gutes Miteinander in Oyten haben“ – und weil Cordes das seltene Glück hatte, sein Hobby Kommunalpolitik zu seinem Beruf machen zu dürfen. „Ich bin Bürgermeister mit dem Herzen. Das ist einfach so“, sagt er. Davon wollte er mit 63 noch nicht lassen. Aber jetzt: Nächste Woche geht Cordes, der im Januar 69 Jahre alt wird, in Pension: nach 18 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Oyten und insgesamt 46 Jahren in der Kommunalpolitik. Damit endet im Rathaus eine Ära.

Vorfreude auf die neue Ungebundenheit ist bei Manfred Cordes nur verhalten zu spüren. Beim Aus- und Aufräumen seines Chefzimmers überwiegt eher noch die Wehmut. Und „größte Dankbarkeit für das tolle Team und die führenden Mitarbeiter im Rathaus“. Deren Einsatz und fachliche Qualität seien außergewöhnlich.

Das „menschliche Miteinander“ in Verwaltung und Politik stand und steht bei Cordes immer ganz oben an, und das in langen Jahren aufgebaute Vertrauensverhältnis macht den Abschied schwer. Das Klima im Rathaus war nicht immer gut: Vor über 20 Jahren, als Cordes noch für die SPD im Gemeinderat saß, „war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen“. Tat er nicht. Stattdessen wurde er 2001 Chef im Rathaus: „Als Bürgermeister hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten, Ideen einzubringen und umzusetzen.“

Andererseits, so Cordes, werde die Macht des Bürgermeisters – der bei politischen Entscheidungen im Oytener Rat eine von 33 Stimmen hat – von außen oft überschätzt: „Von allen Seiten kommt was, jeder will etwas. Aber der Einfluss des Bürgermeisters ist nicht so groß, wie viele denken.“ Groß ist dagegen das Erfordernis, integrativ zu wirken, um gesteckte Ziele zu erreichen: „Man muss viel sprechen und nochmal sprechen. Und die Menschen mitnehmen. Als polteriger Typ erreicht man da gar nichts.“

Polterig war Cordes nie, erreicht hat er in 18 Jahren mit seinen Fachleuten im Rathaus, den Entscheidungsträgern in der Politik sowie seinem eigenen hohen persönlichen Einsatz und seiner allgegenwärtigen Präsenz viel. Was in Oyten an Kitas, Schulen, Sportanlagen, Feuerwehrhäusern und Gewerbeflächen und damit für das Leben und Arbeiten vor Ort geschaffen wurde, ist kreisweit beispielhaft. Besonders stolz ist Cordes auf sein Herzensprojekt IGS und dass alle Parteien für die Realisierung an einem Strang gezogen haben. Unzählige Erlebnisse, Begegnungen, Debatten und Festereignisse nimmt der Bürgermeister als Erinnerungen aus 18 Jahren Amtszeit mit. Die eine oder andere „menschliche Enttäuschung“ ist auch dabei, aber keine echte große Pleite: „Nee, da wüsste ich so nichts.“ Höchstens die Sache mit dem neuen Bahnhof, die wurmt Cordes gewaltig: Gewollt habe den ja nicht Oyten, sondern die Bahn, dennoch bleibe die Gemeinde auf bis zu drei Millionen Euro für das Umfeld sitzen.

Für Cordes geht es in der Politik immer um zweierlei: „Menschen und Geld.“ Darum, für Menschen im Ort etwas zu entwickeln, zu erreichen, zu verbessern – „und dafür braucht man Geld“. Stadtrandlage mit Autobahnanschluss allein habe Oyten nicht wohlhabend gemacht: „Dafür muss man schon auch was tun.“ Kern der besonnenen Oytener Politik sei – neben der Wirtschaftsförderung – die Wohnbaupolitik. Grundsätzlich vermarktet die Gemeinde nach Cordes’ Worten Bauflächen so, dass Geld übrig bleibt für neue Infrastruktur wie Kitaplätze: „Wir haben uns bewusst nicht übermäßig stark entwickelt, sondern behutsam, sodass die Folgekosten immer zu steuern sind.“ Deshalb und „weil wir Investitionen mit Augenmaß vorantreiben, sind wir finanziell erfolgreich“. Wovon wiederum die Einwohner profitieren.

Cordes geht zufrieden. Nur ein neues Hobby muss er sich suchen – Politik ist passé: „Eines werde ich ganz sicher nie tun: für irgendwas kandidieren und als Oberschlaumeier auftreten.“ Jetzt soll Zeit sein für das, wofür nie Zeit war: „Meiner Frau in Haus und Garten einige Wünsche erfüllen“ und abends mal Volkshochschulkurse besuchen, am liebsten politischer und psychologischer Natur. Erstmal will Cordes „durchatmen und das Urlaubsgefühl genießen“. Ist dieses verflogen, „braucht man eine Aufgabe, das ist klar“. Ein, zwei ehrenamtliche Dinge hat Cordes da schon im Hinterkopf.

Beim Betriebsfest am 1. November sagt der Bürgermeister den Beschäftigten der Gemeinde nochmal Tschüss und seine Nachfolgerin Sandra Röse sagt Hallo. Und dann, bevor die „gemischten Gefühle“ die Oberhand gewinnen, „wollen wir ordentlich tanzen!“

Zur Person

Manfred Cordes (68) ist „eingeborener Bassener“, Vater von sieben Kindern und Großvater von bislang sieben Enkeln. Im ersten Berufsleben war Cordes Eisenbahner: Rangierer im Hafen, Vorarbeiter und Bahnhofsleiter, nach einer zweiten Ausbildung in der Verwaltung dann Personalchef. Später als für den Linienverkehr rund um Bremen verantwortlicher Regionalleiter überführte er den Bahnbus als Weser-Ems-Bus GmbH in die freie Wirtschaft. 2001 wechselte Cordes in seinen dritten Beruf, als er mit 50 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Oyten gewählt wurde. Eine logische Folge seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagements: Mit 21 trat er in die SPD ein, mit 22 rückte er als gewähltes Mitglied in den Gemeinderat nach. Mit 25 wurde er SPD-Fraktionsvorsitzender und von 1996 bis 2001 war er stellvertretender Bürgermeister. Nach seiner ersten fünfjährigen Amtszeit als Verwaltungschef im Rathaus und oberster Repräsentant der Gemeinde wurde Cordes 2006 von den Bürgern in seine zweite Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister bis 2014 gewählt. Trotz seiner 63 Jahre entschied er sich 2014, ein drittes Mal zu kandidieren. Die Zustimmung der Wähler gab ihm Recht: Auf Anhieb ließ Cordes mit 54 Prozent Stimmenanteil die drei Mitbewerber hinter sich. Voriges Jahr jedoch gab er bekannt, die Amts(wahl)zeit bis 2021 nicht vollenden zu wollen, sondern zwei Jahre vorher in den Ruhestand zu gehen – am 31. Oktober 2019 nach insgesamt 54 Berufsjahren. Im Juni wählten die Oytener mit Sandra Röse (CDU) Cordes’ Nachfolgerin, die am 1. November das Bürgermeisteramt antritt. Am 8. November wird Cordes offiziell bei einer Feierstunde im Rathaus verabschiedet.