Gemeinden wollen rücksichtsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk

Von: Lisa Duncan

Die Reste des Silvesterfeuerwerks liegen mancherorts wochenlang auf den Straßen herum. Damit der Bauhof nicht tätig werden muss, bitten die Gemeindeverwaltungen in Oyten und Ottersberg die Anwohner, selbst zum Besen zu greifen. © dpa/ Judith Michaelis

Oyten / Ottersberg – Nachdem sich Fans von Silvesterfeuerwerk zwei Jahre lang den Sachzwängen beugen und verzichten mussten, um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht zu überlasten, können sie es jetzt theoretisch wieder krachen lassen. Wer möchte, kann ab heute Raketen, Böller und Co. im Handel erwerben und diese am 31. Dezember, zur Feier des Jahreswechsels, lautstark in den Nachthimmel schicken. Ein paar Regeln gilt es aber zu beachten. Darauf weisen die Gemeindeverwaltungen in Oyten und Ottersberg hin.

„Weniger Raketen und Knaller sind ein Gewinn für die Umwelt, die Gesundheit und den eigenen Geldbeutel“, schreibt die Oytener Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Feinstaubbelastung steige gerade zu Silvester und Neujahr mächtig an. „An Neujahr ist, wie das Umweltbundesamt mitteilt, die Feinstaub-Konzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht, und über 100 Millionen Euro werden in die Luft gejagt“, heißt es weiter.

Zudem ist es nicht egal, wo man es „krachen“ lässt: Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände – also Feuerwerk auf amtsdeutsch – „in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Reet- und Fachwerkhäusern ist nach § 23 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz verboten“, so die Gemeinde Oyten weiter.

Auch der Flecken Ottersberg weist auf die gesetzlichen Vorschriften zum Abbrennen von Silvesterfeuerwerk hin. An der Straße In der Bredenau in Fischerhude gibt es mehrere Reetdachhäuser. Dort habe es aber laut Bauamtsleiter Ralf Schack noch nie Probleme gegeben, weil es sich um relativ große Grundstücke handle.

Besondere Rücksichtnahme ist laut Oytener Gemeindeverwaltung zudem in der Nähe von Gewerbegebieten geboten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, sowie bei Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen. Die Verwendung von „Himmelslaternen“ ist in Niedersachsen aus Brandschutzgründen generell verboten.

„Wer Böller zünden will, sollte dies am besten auf freien Flächen tun und dabei Abstand zu Menschen und Tieren halten“, empfiehlt Oytens Gemeindebrandmeister Holger Mindermann.

Wegen Gebäudebränden, die durch Feuerwerk verursacht wurden, mussten die Oytener Brandschützer zwar noch nie zu Silvester ausrücken. Es habe aber vereinzelt Kleinbrände an Hecken, Papier- oder Altkleidercontainern gegeben, die die Ehrenamtlichen löschen mussten.

Beliebte „Brennpunkte“, wo sich Menschen zum Abfackeln von Feuerwerkskörpern treffen, gebe es in Oyten oder Bassen kaum – „vielleicht an Straßenkreuzungen oder am Busbahnhof, weil es zentral ist“, so Mindermann. Ralf Schack zufolge sind der Kreisel an der Großen Straße und der Marktplatz am Ottersberger Busbahnhof Orte, an denen der Bauhof am Neujahrsmorgen oft „nacharbeiten“ muss, um Böllerreste und -verpackung wegzuräumen. In den Wohngebieten griffen die Menschen meist selbst zu Schaufel und Besen. „Wir sind außerdem froh, wenn sich die Böllerei auf Silvester beschränkt. Viele Tierhalter sitzen dann zu Hause, weil der Lärm sehr unangenehm für ihr Haustier ist“, fügt Schack an.

„Damit die Begrüßung des neuen Jahres nicht im Krankenhaus endet, sollten nur Feuerwerkskörper verwendet werden, die eine CE-Kennzeichnung und eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache haben“, so die Gemeinde Oyten. Der Gebrauch illegaler Feuerwerkskörper werde zudem nach dem Sprengstoffgesetz mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet. „Mit Billigknallern aus illegalen Importen gefährdet man sich und andere“, heißt es.

Und wenn doch etwas passiert ist? Holger Mindermann empfiehlt die zentrale Notrufnummer 112 – damit werden, je nach Bedarf, der Rettungsdienst oder die Feuerwehr sofort alarmiert.