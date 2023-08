Entdecker zwischen Büchern: Gemeindebücherei Oyten lädt Kinder zum „Forschermonat“ ein

Von: Nina Baucke

Stefanie Tolksdorf (l.) und Carina Tauke testen das Dosentelefon. Unter anderem damit können ab morgen einen Monat lang die kleinen Besucher der Bücherei herumexperimentieren. © Baucke

Stefanie Tolksdorf und Carina Tauke von der Oytener Gemeindebücherei laden Kinder zu einem „Forschermonat“ ein.

Oyten – Neugierde gehört zum Kindsein dazu, nicht umsonst gibt es eine kindgerechnete Sachbuchreihe aus dem Ravensburger-Verlag mit dem Namen „Wieso Weshalb Warum?“ – und das seit nun 25 Jahren. Dieses Jubiläum bringt Stefanie Tolksdorf und Carina Tauke, Angestellte in der Oytener Gemeindebücherei auf eine Idee: Sie wollen den Entdeckergeist ihrer jungen Besucher hervorkitzeln. Ab morgen, 1. September, läuft die kommenden vier Wochen zu den regulären Öffnungszeiten der „Forschermonat“ in der Bücherei, zu dem alle Kinder willkommen sind.

„Wir haben hier schon öfter Veranstaltungen für Kinder gemacht – aber so etwas noch nicht“, erinnert sich Tauke. „Von daher wollten wir unbedingt mal wieder ein Projekt machen.“ Ohnehin sind die beiden Frauen stolz auf die Kinderbuchabteilung, die die Gemeindebücherei ihren jungen Lesern, die rund die Hälfte aller Mitglieder in der Einrichtung ausmachen, bietet. „Da bekommen wir immer sehr viel positives Feedback. Aber immer wieder fragen uns die Kinder, wann wir hier in der Bücherei mal wieder etwas Besonderes machen. Das ist jetzt das erste Mal nach Corona“, berichtet Tauke.

Insgesamt neun Stationen

Für den „Forschermonat“ haben sie sich insgesamt neun Stationen überlegt, an denen die Kinder zwischen drei und zehn Jahren selbstständig kleine Experimente machen und Fragen beantworten müssen. Und können die Kinder noch nicht lesen, sind in der Regel die Eltern beim Gang in die Bücherei ohnehin dabei, sind sie überzeugt.

Für die einzelnen Stationen, die in der Bücherei verteilt sind, gibt es Oberthemen: Gewicht, Riechen, Sehen, Fühlen, Hören, Magnetismus und Prisma. Die Fragestellung wiederum ist auf Plakaten zu lesen. Alle Stationen haben sich Tolksdorf und Tauke überlegt und sie auch gestaltet – unter anderem mit einem Dosentelefon zum Thema Hören. Aber es geht auch um Fragen wie „Was ertaste ich in einer Fühlbox?“ oder auch „Welcher Gegenstand ist magnetisch?“.

Die Bücherei soll ein Ort für Jedermann sein.

Wer an dem „Forschermonat“ teilnehmen möchte, erhält einen extra für die Aktion gestalteten Laufzettel, nach jeder absolvierten Aufgabe gibt es einen Stempel, bis der Laufzettel abgearbeitet ist. „Ob die Kinder das an einem Tag machen oder über den Monat verteilt, ist egal“, erklärt Tauke.

Alle Teilnehmer erhalten am Ende eine Urkunde mit einem weiteren Experiment für zu Hause auf der Rückseite – und nehmen zudem an einer Verlosung teil. Dafür steht eine Box bereit, in die die Kinder den mit den Antworten, aber auch mit dem Namen des Kindes ausgefüllte Laufzettel hineinwerfen können. „Wir freuen uns sehr, dass wir einiges an Preisen zusammenbekommen haben: Eintrittskarten für Museen und Parks, darunter das Wolfscenter, aber auch Bücher und anderes“, sagt Tolksdorf. Für die Teilnahme am „Forschermonat“ ist es zudem egal, ob die Kinder Mitglied sind und einen Büchereiausweis haben oder auch nicht: „Die Bücherei soll ein Ort für Jedermann sein“, betont Tauke. Und für den weiteren Forscherdrang über die neun Stationen hinaus hat die Gemeindebücherei auch noch reichlich kindgerechten Lesestoff zum Ausleihen zu bieten.