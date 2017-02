Gelesenes wird kaum noch gehortet

Immer viel gefragt auch in Oyten: Bücher mit Koch- und Backrezepten. Zuhause wird dann Einiges ausprobiert. Foto: Keppler

OYTEN - „Wir freuen uns, wenn mächtig was los ist. Das zeigt, dass Bücher nach wie vor gefragt sind und neue Medien sie nicht wirklich verdrängt haben. Allerdings deutet sich ein neuer Trend an, der durchaus positiv zu bewerten ist. Bücherfreunde horten ihre Schätze kaum noch“.

Darauf wies jetzt Dr. Rolf Anselm beim traditionellen Büchermarkt des Rotary Clubs Oyten hin. Anselm ist Motor und unermüdlicher Organisator dieser Veranstaltung in der Grundschule an der Jahnstraße. Eine Vielzahl von Besuchern deckte sich auch jetzt wieder mit neuem Lesestoff für gemütliche Stunden ein.

Offenbar ist es aber nicht mehr in Mode, endlos Bücherregale zu füllen. Immer mehr Menschen würden sich von Altbeständen trennen und gar keine neuen Regale mehr auffüllen, hat der Mann vom Rotary Club bemerkt. Einmal ausgelesen, würden Bücher schnell wieder den Märkten zur Verfügung gestellt.

„Das macht Sinn. Wer will schon gern Staub putzen, und was man gelesen hat, bleibt ohnehin im Gedächtnis. Nur wirklich wertvolle Bücher werden noch aufgehoben, und deren Anzahl ist dann überschaubar. Dazu sind unsere Preise so günstig, dass man sich immer wieder für ein paar Euro aktuellen Lesestoff für längere Zeit holen kann“, empfahl Anselm.

Marion Eckes aus Oyten bestätigte diese Entwicklung. Beim letzten Büchermarkt im Herbst habe sie einen Wintervorrat beschafft und den abgearbeitet. Ins häusliche Bücherregal einordnen wollte sie ihn nicht. Also wurde alles zusammengepackt, als der Rotary Club um neue Spenden bat – und wieder hingebracht, damit andere Leser ihre Freunde daran haben.

Kinderbücher, ein wichtiger Bereich des Marktes, waren wieder sehr beliebt. Pippi Langstrumpf, die Abenteuer von Michel aus Lönneberga und traditionelle Märchenbücher standen hoch im Kurs, zumal sie aus zweiter Hand wenig kosten.

Gern genommen wurden auch Kochbücher. Sie rufen immer wieder Sammler auf den Plan, die für wenig Geld Rezepte von Küchenprofis wie Johann Lafers, Cornelia Poletto oder Jochen Henssler nachkochen wollen.

Wie immer sollen auch die Einnahmen des ersten Rotary-Büchermarktes 2017 regionalen sozialen Projekten zugute kommen. Ist ein Büchermarkt gelaufen, wird schon für den nächsten gesammelt, damit ein möglichst umfasendes Sortiment zusammen kommt. - kr