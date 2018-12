Gefahrgutalarm: Frostschutzmittel läuft in großen Mengen aus

Wie Cornelius Traupe von der Feuerwehr Oyten mitteilt, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 9 Uhr alarmiert. Ein Gabelstapler zerriss eine Oberleitung, die das Kälteschutz- und Frostschutzmittel Glykol führte. Rund 500 Liter flossen auf den Boden der rund 750 Quadratmeter großen Halle, teilt die Polizei mit.

Da große Mengen des Stoffes ausgelaufen waren und dieser als nicht gesundheitsfördernd gilt, sei die Wehr angefordert worden. Die Feuerwehr haben den ausgetretenen Stoff mit Bindemittel eingedeicht, sodass nichts in die Umwelt abfließen konnte, so Traupe.

+ Insgesamt 70 Einsatzkräfte waren in Oyten vor Ort. © Christian Butt

Der Staplerfahrer und ein Monteur waren zwischenzeitlich mit dem Stoff in Kontakt gekommen. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich in das Krankenhaus Bremen-Mitte gebracht. Da das Ausmaß der Stoffkonzentration noch klar war, betraten die Wehrleute in Schutzanzügen die Einsatzstelle. Ein Entsorger wurde mit der Reinigung des betroffenen Areals beauftragt.