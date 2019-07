Mit gefälschtem Führerschein und berauscht auf A 1

Sogar Haftbefehl / Autobahnpolizei stoppt 36-jährigen Iveco-Fahrer und leitet Verfahren ein

Oyten – Beamte der Autobahnpolizei in Langwedel beendeten die Fahrt eines 36-Jährigen in einem Iveco- Transporter auf der A1 in Höhe Oyten in Fahrtrichtung Hamburg.