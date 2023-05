Gasthaus-Niedersachsen-Neubau in Thedinghausen: Kritik an fachwerkloser Gestaltung in Fachwerkoptik

Von: Philipp Köster

Die Fassade des Neubaus auf dem Grundstück des früheren Gasthauses Niedersachsen ist in Fachwerk-Optik gehalten. © Albrecht

Thedinghausen – Die Empörung ist groß. Etliche Thedinghauser Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Vertreter der Lokalpolitik, ärgern sich über die Optik des Neubaus auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Niedersachsen an der Braunschweiger Straße – in erster Linie über die Fassadengestaltung.

Wenigstens der Fachwerkhauptgiebel des Gasthofs sollte doch erhalten werden, so soll 2020 eine Vereinbarung der Gemeinde mit der Bauträgerin, der Morsumer Firma E+S Bau, gelautet haben, erinnern sich die Kritiker.

Auch diese Zeitung hatte im November 2020, als das Gasthaus abgerissen wurde, geschrieben: „Sehr zur Freude vieler Einwohner sowie von Lokalpolitik und Verwaltung hat sich der Bauträger nach Verhandlungen mit der Gemeinde bereit erklärt, den Fachwerkhauptgiebel zur Braunschweiger Straße hin im Zuge der neuen Bebauung wieder so zu errichten, dass er der bisherigen Gestaltung entspricht. Das wird allgemein für unverzichtbar gehalten, um das historische Ortsbild an dieser Stelle – in der direkten Nachbarschaft stehen weitere Fachwerkhäuser – zu erhalten.“

Doch wer sich die neue Fassade anschaut, wird Fachwerk vergeblich suchen. Stellvertretend für etliche kritische Stimmen äußert sich Carsten Jung, Mitglied der Unabhängigen Bürgerliste: „Das jetzige Ergebnis, ein Fachwerk einfach aufzumalen, ist für mich eine Farce, hier hätte zumindest das alte Fachwerk in die neue Wand eingefügt werden müssen, dann wäre es noch einigermaßen akzeptabel.“ Andere sprechen von „Makulatur“.

Das Gasthaus Niedersachsen (hier der Anbau) wurde 2020 abgerissen. © sp

Nun wurde im Rathaus eifrig nach jener Vereinbarung gesucht, wie Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz auf Nachfrage dieser Zeitung sagt. Ohne Erfolg. „Das war vor meiner Amtszeit“, erinnert die heutige Verwaltungschefin an die Zuständigkeit von Vorgänger Harald Hesse.

Simon Sperling kann die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen: „Wir haben die Optik so wiederhergestellt wie sie war“, betont der Geschäftsführer von E+S Bau. Aber dann hätte es doch einen Fachwerkgiebel geben müssen. „Nein. Da war ja nie Fachwerk drin im Haus.“ Die alte Fassade sei weiß übermalt und dann mit braunen Vinyl-Streifen in Fachwerkoptik beklebt worden. Ein Imitat also. Und genau diese Optik habe der von der Firma beauftragte Maler jetzt auch wieder geschaffen.

Überdies habe es weder eine Verpflichtung noch eine Auflage für den Bauträger gegeben, unterstreicht Sperling. Es habe seinerzeit lediglich ein Gespräch mit dem Gemeinderat im Erbhof gegeben, in dem er das nun umgesetzte Vorhaben mit der aufgemalten Fassade erläutert habe, was seine Firma übrigens aus eigener Tasche bezahlt habe. Und weiter betont Simon Sperling: „Wenn da altes Eichenfachwerk gewesen wäre, hätten wir es erhalten und an anderer Stelle wieder eingebaut. Aber da war nichts. Nur alles Schrott.“

Auf dem rund 2 200 Quadratmeter großen Areal gegenüber dem Rathaus sind zwei Mehrfamilienhäuser entstanden. In einem der Häuser soll auch die Sozialstation der Samtgemeinde als Mieterin einziehen. Auch soll dort eine Tagespflegeeinrichtung eingerichtet werden, die ebenfalls von der kommunalen Sozialstation betrieben wird.

